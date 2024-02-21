21 февраля 2024, 13:23

Пролетное строение путепровода в районе платформы Быково смонтировали в Раменском

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Монтаж пролета строящегося путепровода в районе платформы Быково завершился в Раменском. Открытие движения на новом участке дороги планируется в сентябре текущего года.

Как рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр транспорта Алексей Гержик, строители уже смонтировали финальный участок из 18 железобетонных балок между опорами № 7-10 со стороны улицы Леволинейной.

«В середине марта 2024 года приступим к монтажу боковых секций ригелей опор № 5 и № 6 со стороны Южного проспекта и улицы Леволинейной», - рассказал Гержик.

В подмосковном Минтрансе сообщили, что продолжается строительство подземного перехода под железнодорожной станцией, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную.

Ожидается, что новый путепровод существенно разгрузит дорожную сеть, а транспортное сообщение станет более доступным.

Также планируется построить транспортную развязку со стороны Южного проспекта в поселок Удельная и улицы Леволинейной в поселок Быково и подземный переход, который оборудуют специальными съездами для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Строительство Дороги Раменское
21 февраля 2024, 14:25
Более 200 тысяч человек примут участие в народных гуляниях на масленичной неделе в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Моковской области
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Масленичная неделя стартует в Подмосковье 11 марта. Праздничные гуляния, конкурсы, концерты, хороводы, и конечно, блины ждут жителей региона до 17 марта.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, праздничные мероприятие запланированы во всех округах Подмосковья, в которых примут участие более 200 тысяч человек.

Так, в Щелковском парке культуры и отдыха жителей ждут увлекательные мастер-классы по выпеканию блинов, а также все желающие смогут побегать в мешках, метнуть валенок, принять участие в народных играх по перетягиванию каната и, конечно, поесть горячих блинов.

В «Наташинском парке» Люберец пройдут народные гуляния. Гости смогут поучаствовать в народных играх и забавах: «Масленичный столб», «Бой подушками на бревне», «Плети косу», «Боулинг матрешками», «Фольклорный тир». А главным событием станет конкурс, в котором семейные пары будут соревноваться в выпекании блинов.

Праздничные программы также подготовили в парках, домах культуры, библиотеках городских округов Домодедово, Егорьевск, Истра, Клин, Королев, Красногорск, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Серпухов, Шаховская и других.

Все подробности о проведении праздничных мероприятий можно узнать на сайтах администраций городских округов, а также на их страницах в соцсетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.

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Праздники Щелково
21 февраля 2024, 14:22
Более 320 жителей аварийных домов переедут в новый дом на Гоголевской улице в Пушкино
Пресс-служба Минстроя МО
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Строительство дома на Гоголевской улице завершается в Пушкино. В новое здание заселятся более 320 человек — переселенцев из аварийного фонда.

«Строители завершили фасадные работы, на финишной прямой отделочные работы в квартирах и общедомовых помещениях. Также ведется устройство прилегающей территории», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области.

Ключи от новых квартир получит 121 семья. Напомним, в округе стартовала новая программа переселения из аварийного жилья, в рамках которой расселят более 1,2 тысячи человек.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.

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Аварийное жилье
21 февраля 2024, 13:58
Спасатели «Мособлпожспаса» рассказали рыбакам об опасности выхода на хрупкий лед
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели проверку льда на реках, озерах и водохранилищах Подмосковья. Традиционной для этого время года стала и встреча с рыбаками, которым напомнили об опасности выхода на хрупкий лед.

Как рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк, такие выездные мероприятия проводятся каждый год и призваны предотвратить несчастные случаи на льду.

«Рыбаки, а также жители прилегающих к водоемам сел и деревень относятся к категории рискующих провалиться в воду при выходе на замерзшие акватории. Поэтому спасатели стараются провести с этими людьми профилактическую работу, оградив их от несчастного случая», - сказал Сергей Прокопюк.

Также он дал подробную инструкцию рыбакам, что делать, если провалился в полынью, и напомнил о правилах безопасной рыбалки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Рыбалка
21 февраля 2024, 13:45
Подмосковье нарастило производство майонеза на 154% за год
Unsplash
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В Московской области работают 10 крупных предприятий, выпускающих майонез и соусы. В прошлом году они увеличили объемы производства на 154%.

«За год объем производства майонеза в регионе составил 63 тысячи 400 тонн. В Подмосковье выпускают более 32,8% от общего объема майонеза в ЦФО и 8,2% от общероссийского объема», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Крупными производителями майонеза считаются компании «Ильинское 95» из городского округа Щелково, «Ногинский пищевой комбинат» из городского округа Богородский, «Мэтр» из городского округа Талдом, «Торгус» из городского округа Домодедово.

Производители работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции.

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Сельское хозяйство

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