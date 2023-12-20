Пролетное строение нового надземного перехода смонтировали в Шереметьево

Отмечается, что это последний пешеходный переход, который построят в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов В и С аэропорта «Шереметьево».

Параллельно с этим, на переходе завершаются работы по строительству остальных трех надземных пешеходных переходов. Всего в 2024 году в рамках реконструкции развязки завершат строительство четырех надземных переходов. Их оборудуют с учетом доступа для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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