Прокурор Балашихи Никита Брыкин провел встречу с предпринимателями округа

Встречу провели в рамках фестиваля российского предпринимательства. Прием проходил в Балашихинской Торгово-промышленной палате. Присутствовал ее президент, руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области в Балашихе Анатолий Шестаков.

«На приеме мы всегда собираемся и принимаем обращения, чтобы защитить ваши права. Не бойтесь, не стесняйтесь, обращайтесь и мы поможем разобраться в пространстве закона. По всем обращениям мы даем ответы и разъяснения», - сказал Никита Брыкин.

Вопросы поступили к прокурору от генерального директора «НПП СК МОСТ» Вильгельма Казарян, руководителя балашихинского отделения «Альфа-банка» Никиты Травкина, директора компании «РИДО-2» Владимира Шилова, директора по развитию группы компаний «Бережливый склад» Олег Илюшин.

«У нас стало доброй традицией проводить встречи накануне Дня российского предпринимательства, который мы отмечаем 26 мая. Их мы всегда проводим вместе с прокурором, потому что наши предприниматели активные люди, у которых появляется немало трудностей - организационных, финансовых, технических. Защита прав предпринимателей не имеет сроков, мы защищаем их каждый день», - отметил президент Торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков.

Балашихинская городская прокуратура регулярно проводит приемы по вопросам защиты и соблюдения прав предпринимателей.

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