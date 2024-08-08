Прокуратура установит обстоятельства ДТП с автобусом в Ступине
Утром 8 августа на 95-м километре трассы М-4 «Дон» микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали пять человек. Установление обстоятельств взяла на контроль прокуратура.
Как рассказали в ведомстве, легковая машина столкнулась с микроавтобусом, в котором находились 15 человек. От удара он перевернулся на бок, пять человек пострадали. Им оказали необходимую помощь «Ступинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки проводимой по данному факту», - отметили в ведомстве.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».