Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
Несколько городов Подмосковья подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов 10 сентября. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших жителей.
В результате атаки украинских дронов в Подмосковье есть погибшие и пострадавшие, повреждены многоквартирные жилые дома.
К этому часу о беспечено взаимодействие со всеми ведомствами для быстрого оказания медицинской и иной помощи пострадавшим.
По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Раменский городской прокурор лично контролирует ситуацию в местах приема и размещения жителей.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по номеру телефона +7 (495) 628-17-70.
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