10 сентября 2024, 09:17

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Несколько городов Подмосковья подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов 10 сентября. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших жителей.

В результате атаки украинских дронов в Подмосковье есть погибшие и пострадавшие, повреждены многоквартирные жилые дома.

К этому часу о беспечено взаимодействие со всеми ведомствами для быстрого оказания медицинской и иной помощи пострадавшим.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Раменский городской прокурор лично контролирует ситуацию в местах приема и размещения жителей.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по номеру телефона +7 (495) 628-17-70.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Беспилотники Раменское
10 сентября 2024, 09:16
Четыре школы и детских сада в Дмитрове получили гранты главы округа
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
Читайте нас в: Google Новости
По итогам прошлого учебного года четыре учреждения образования получат грант главы Дмитровского округа. Награды удостоились гимназии «Логос» и «Дмитров», Катуаровская школа и детский сад «Звездочка» при Орудьевской школе.

Детский сад в селе Орудьево в этом году преобразился. Там обновили кровлю и фасад, заменили окна, отремонтировали входную группу и санитарные комнаты. Реализовать намеченные планы удалось благодаря воспитателю Дарье Глебовой, победившей на региональном и всероссийском конкурсах профессионального мастерства. Высокие результаты оценил глава Дмитровского округа Илья Поночевный и выделил образовательному учреждению грант в размере пяти миллионов рублей.

Гимназия «Логос» больше 10 лет входит в число лучших школ Подмосковья. Так, в прошлом учебном году каждый третий выпускник - медалист, почти 50 ребят - победители регионального этапа олимпиад. Полученный грант направили на ремонты санузлов, раздевалок в спортзале, медкабинета и покупку новой мебели. В ближайшее время преобразятся рекреации. На смену деревянным скамейкам придут диваны для отдыха и современные модули для занятий.

«Нам хочется создать уют в наших холлах и коридорах, организовать места, где дети могли бы уединиться и выполнять какие-то свои задания», - поделилась директор МОУ Дмитровская гимназия «Логос» Ольга Лазарева.

Помимо грантов в размере пять миллионов рублей за попадание в топ-100 школ Подмосковья или за победы в региональных и всероссийских конкурсах, из муниципального бюджета выделяют по 250 тысяч рублей на каждое из 108 зданий образовательного учреждения для подготовки к новому учебному году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Детские сады Дмитров
09 сентября 2024, 19:36
Праздничное богослужение ко Дню города проведут в Лобне 14 сентября
Читайте нас в: Google Новости
Празднование Дня городского округа Лобня 14 сентября начнут в Спасском храме. Утром протоиерей Михаил Трутнев совершит там молебен о процветании города.

Праздничное богослужение в честь Дня города проведут в Спасском храме 14 сентября. В 08:30 утра настоятель храма Михаил Трутнев прочитает молебен о процветании города, здравии и благополучии его жителей.

В конце августа самой старой в Подмосковье церкви Спаса Нерукотворного Образа в Киово исполнилось 255 лет. Храм привлекает паломников и туристов со всей России и зарубежья.

«Дух старины, намоленности и возможность прикоснуться к вечным ценностям делает это место поистине уникальным», - написала в своем телеграм-канале глава городского округа Анна Кротова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Религия
09 сентября 2024, 19:04
Около 300 человек посетили день открытых дверей спорткомплекса в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье» городского округа Подольск состоялся день открытых дверей. Около 300 жителей микрорайона Климовск и ближайших районов посетили его.

День открытых дверей в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» приурочили к новому спортивному сезону 2024-2025. Собравшихся поприветствовал директор учреждения Александр Дудкин. По его словам, на стадионе и спортплощадках комплекса обновили освещение.

Воспитанники секций дзюдо, бокса, гимнастики, спортивных танцев и акробатики выступили перед гостями мероприятия. Ребята из секции «Пулевая стрельба» показали, как разобрать и собрать автомат Калашникова на скорость.

Родители могли побеседовать с руководителями секций и сразу же записать детей. Чтобы начать заниматься, необходимо представить медсправку и полис, свидетельство о рождении или паспорт, СНИЛС, а также паспорт и СНИЛС родителя или законного представителя ребенка.

Также после встречи с тренером нужно подать заявку на портале «Спорт Подмосковья», а затем получить одобрение в течении трех дней, заполнить анкету и заключить договор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дети
09 сентября 2024, 17:32
Минблаг Подмосковья назвал топ посещаемых каруселей за неделю
Пресс-служба Минблаго МО
Читайте нас в: Google Новости
Министерство благоустройства Московской области сообщило, что со 2 по 8 сентября дизайнерские карусели посетили почти 23 тысячи человек. Наибольшее число посетителей за семь дней зафиксировали в Сергиевом Посаде, Ногинске и Коломне.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что карусели уникальны, они оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией. Аттракционы разработали по проекту дизайнера Дениса Симачева.

В ведомстве отметили, что карусели установлены в парках для разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

Новости по теме