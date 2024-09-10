Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Читайте нас в:

В результате атаки украинских дронов в Подмосковье есть погибшие и пострадавшие, повреждены многоквартирные жилые дома.

К этому часу о беспечено взаимодействие со всеми ведомствами для быстрого оказания медицинской и иной помощи пострадавшим.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Раменский городской прокурор лично контролирует ситуацию в местах приема и размещения жителей.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по номеру телефона +7 (495) 628-17-70.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».