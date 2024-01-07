07 января 2024, 18:32

Прокуратура Подмосковья отчиталась о результатах проверок по проблемам отопления

Прокуратура Московской области
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Прокурор Московской области Сергей Забатурин отдал распоряжение городским и районным прокуратурам провести проверку на местах коммунальных аварий. Сейчас специалисты ведут прием пострадавших граждан и контролируют мероприятия по восстановлению нормального функционирования работы котельных и подаче отопления.

Благодаря этому надзорному сопровождению удалось увеличить количество аварийно-ремонтных бригад и задействовать мобильные подстанции и блочно-модульные котельные.

После вмешательства органов прокуратуры удалось устранить последствия аварийных ситуаций и выполнить необходимые ремонтные работы в различных городских округах Московской области, включая Лыткарино, Солнечногорск, Воскресенск, Сергиев Посад, Балашиху, Химки, Щелково и другие.

Например, Дмитровской городской прокуратурой была проведена проверка по обращению многодетной семьи, которая столкнулась с периодическими отключениями электроэнергии в деревне Елизаветино. После предпринятых мер была установлена дополнительная электроподстанция, что стабилизировало электроснабжение.

Также Балашихинская городская прокуратура пересмотрела режим работы котельной. Она ограничила подачу теплоносителя в нежилые несоциальные объекты, включая коммерческие, в пользу многоквартирных домов.

В настоящее время подачу тепла восстановили в более чем 400 многоквартирных домов и свыше трех тысячах частных домов, где проживают более 110 тысяч человек.

В связи с выявленными нарушениями направлено 26 представлений главам городских округов и руководителям ресурсоснабжающих компаний. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности за нарушение норм обеспечения населения коммунальными услугами.

Кроме того, Подольская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела, связанного с ограничением подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные учреждения города.

Ранее в Подольске возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов.

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Отопление Ремонтные работы
07 января 2024, 19:34
Более 100 бригад вывели в Подмосковье для обеспечения надежного электроснабжения
Россети Московский регион
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Сотрудники компании «Россети Московский регион» продолжают обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей. В работах задействованы более 100 бригад.

Специалисты полностью восстановили электроснабжение в городских округах Чехов и Солнечногорск 7 января в 10:00 утра. Сейчас ведутся работы по переключению электрооборудования с целью его разгрузки. В этот период могут наблюдаться краткосрочные отключения.

Соответствующие работы необходимо выполнить, чтобы перераспределить нагрузку и предотвратить отключения на более длительные сроки. Кроме того, устраняются локальные нарушения электроснабжения, в том числе на абонентских участках линий электропередачи.

В устранении последствий аварий задействованы 104 бригады, состоящий из 312 человек, а также 58 единиц спецтехники и 98 передвижных электростанций.

Ранее энергетики наладили бесперебойное электроснабжение на территории Чехова и Солнечногорска.

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Электричество Ремонтные работы
07 января 2024, 18:56
Воробьев сообщил о подключении 6 домов на улицах Климовска
РИА «Новости»
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В настоящий момент основная задача в Климовске — развоздушить квартиры, в которые еще не пришло тепло, сообщил Андрей Воробьев. О ходе работ губернатор Подмосковья рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Воробьева, работа осложнилась замерзанием трассы на некоторых участках, поэтому в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать заново.

«В эти минуты подключаем дома на улице Заводской (11/2, 13, 15) и на улице Дмитрия Холодова (10/6, 12, 14/7)», - уточнил губернатор.

Помимо этого, специалисты уже заканчивают работы на проспекте 50-летия Октября, где произошел разрыв трубопровода. В ближайшее время будут готовы к подключению дома № 8/5 на улице Дмитрия Холодова, № 9/1 на улице Заводской и № 3 на проспекте 50 лет Октября.

«На подающем трубопроводе котельная сейчас выдает теплоноситель 77,8, на обратном - 58,7», - добавил Воробьев, отметив, что оценкам экспертов, это уже оптимальный режим.

Утром в Климовске запустили второй котел. Работы не останавливаются. Тепло постепенно возвращают в дома жителей микрорайона. Глава Подольска Григорий Артамонов провел несколько поквартирных обходов, чтобы проинформировать людей о ситуации и дать важную информацию о том, как поступать в случае поломок радиаторов. Их при необходимости (в случае прорыва) будут менять бесплатно.

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В настоящий момент основная задача в Климовске - развоздушить квартиры, в которые еще не пришло тепло, сообщил Андрей Воробьев. О ходе работ губернатор Подмосковья рассказал в своем Telegram-канале.

Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии
07 января 2024, 18:21
Обыски прошли в Подольске по делу об ограничении подачи тепла в дома
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В Подольске следователи и криминалисты пришли с обысками в обслуживавшую котельную организацию, из-за неправильной эксплуатации которой прорвало теплотрассу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, 4 января сотрудники закрытого акционерного общества допустили ошибку при работе котельной. В результате прорыва теплотрассы жилые дома, медицинские и образовательные учреждения в микрорайоне Климовск остались без тепла и горячей воды.

После доследственной проверки правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг , не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил СК ходатайствовать в суде о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию. К решению проблемы восстановления тепла и горячей воды в Подольске подключился глава округа Григорий Артамонов. Он взял ситуацию на личный контроль.

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Подольск Следственный комитет России
07 января 2024, 18:03
Специалисты проверят все дома микрорайона Выстрел на наличие проблем с отоплением
Unsplash
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Котельная «Выстрел», отапливающая одноименный микрорайон в Солнечногорске, продолжает набирать температуру. Сегодня специалисты проверят все дома, сообщил глава городского округа Константин Михальков.

Накануне на котельной «Выстрел» установили новый теплообменник и ввели в эксплуатацию еще один котел, который сейчас набирает обороты. Это видно по температуре выхода с котельной, которая почти достигла 70 градусов.

Кроме того, продолжает расти температура горячей воды - уже почти 55 градусов. Сотрудники управляющих компаний проводят развоздушивание систем в домах.

«Уважаемые жители, прошу вашего понимания. Нам сейчас важно не просадить систему, УК каждый раз синхронизирует свои действия с котельной, идут дом за домом - сегодня во все дома микрорайона зайдут специалисты», - сообщил Константин Михальков.

Он подчеркнул, что специалисты продолжают мониторить трассы на предмет возможных утечек, чтобы ничто не могло нарушить стабильность системы.

«По дому № 53, корпусам № 1, 2, 3, 4. Промывку теплообменника пришлось вынужденно перенести на завтра, потому что сейчас на улице -24 градуса, необходимо полностью останавливать подачу теплоносителя на дома: есть риск заморозить систему не только этих домов, но и всего микрорайона, а этого допустить ни в коем случае нельзя», - указал Константин Михальков.

Михальков добавил, что уже завтра синоптики обещают потепление, что позволит проводить работы более безопасно. Ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что температура на котельной «Выстрел» в Солнечногорске пошла вверх.

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Солнечногорск Отопление

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