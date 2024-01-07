Прокуратура Подмосковья отчиталась о результатах проверок по проблемам отопления

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Благодаря этому надзорному сопровождению удалось увеличить количество аварийно-ремонтных бригад и задействовать мобильные подстанции и блочно-модульные котельные.

После вмешательства органов прокуратуры удалось устранить последствия аварийных ситуаций и выполнить необходимые ремонтные работы в различных городских округах Московской области, включая Лыткарино, Солнечногорск, Воскресенск, Сергиев Посад, Балашиху, Химки, Щелково и другие.

Например, Дмитровской городской прокуратурой была проведена проверка по обращению многодетной семьи, которая столкнулась с периодическими отключениями электроэнергии в деревне Елизаветино. После предпринятых мер была установлена дополнительная электроподстанция, что стабилизировало электроснабжение.

Также Балашихинская городская прокуратура пересмотрела режим работы котельной. Она ограничила подачу теплоносителя в нежилые несоциальные объекты, включая коммерческие, в пользу многоквартирных домов.

В настоящее время подачу тепла восстановили в более чем 400 многоквартирных домов и свыше трех тысячах частных домов, где проживают более 110 тысяч человек.

В связи с выявленными нарушениями направлено 26 представлений главам городских округов и руководителям ресурсоснабжающих компаний. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности за нарушение норм обеспечения населения коммунальными услугами.

Кроме того, Подольская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела, связанного с ограничением подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные учреждения города.

Ранее в Подольске возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов.

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