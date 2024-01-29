Прокуратура Подмосковья организовала проверку из-за трещины в фасаде дома в Пересвете

Региональный форум под девизом «Холодно не будет!» прошел на базе оздоровительного комплекса «Горизонт» в Клину с 26 по 28 января. Это ежегодное мероприятие организовывается перед началом всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», которая собирает активистов на территории Подмосковья.

В рамках акции «Снежный десант» более 100 активистов отправятся в различные районы Подмосковья с 2 по 11 февраля. Они помогут ветеранам и семьям военнослужащих с хозяйственными делами и уборкой снега.

«Также ребята будут приводить в порядок исторические мемориалы, проводить профориентационные занятия в школах и концерты в местных домах культуры», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

На форуме отряды представили свои проекты и мастер-классы, прошли трудовую практику и разработали собственные программы в практических и лекционных форматах.

В 2024 году российским студенческим отрядам исполняется 65 лет, а движению РСО - 20 лет. Поэтому в этом году акция «Снежный десант» будет особенно масштабной и приближена к своим историческим корням.

«Также в этом году ребята отправились в другие регионы, чтобы набраться опытом и познакомиться с традициями», - отметил руководитель регионального отделения РСО Павел Ковалев.

Подведение итогов региональной акции запланировано на 22 февраля, а всероссийские итоги обсудят в Архангельске с 23 по 26 февраля.

Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году и насчитывает более 3,5 тысячи активистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».