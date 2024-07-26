26 июля 2024, 19:33

Прокуратура Одинцова признала незаконной стройку на «Дунинском городище»

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Территорию «Дунинского городища» в Одинцовском округе удалось сохранить. Прокуратура признала незаконной вырубку деревьев и застройку территории объекта культурного наследия федерального значения.

Выполняя поручение прокуратуры Московской области, прокуратура Одинцова провела проверку информации о незаконной вырубке деревьев и застройке территории объекта «Дунинское городище». Следователи выяснили, что земельные участки в границе объекта были необоснованно включены в зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Одинцовская городская прокуратура вынесла постановление, которое рассмотрела и удовлетворила администрация округа. Необходимые изменения были внесены в правила землепользования и застройки округа для устранения нарушений законодательства и сохранения объекта культурного значения.

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Одинцово Прокуратура РФ Строительство
26 июля 2024, 19:37
Более 120 тонн сельхозпродукции отправили в подмосковные магазины по итогам закупочной сессии
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Торгово-закупочная сессия, в которой приняли участие 133 фермера, прошла в Доме правительства Московской области. Мероприятие организовало Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с подмосковной агрофирмой.

По итогам сессии компания приобрела у сельхозпроизводителей Московской области 174,2 тонны продукции. Первая партия расфасованных продуктов весом 121,92 тонны отправилась на прилавки подмосковных магазинов.

Сейчас ведутся переговоры о заключении договоров на поставку продукции летнего сбора.

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Сельское хозяйство Магазины Фермеры
26 июля 2024, 19:36
Станция «Одинцово» вошла в топ-3 Подмосковья по популярности платформ МЦД-1
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Станция «Одинцово» вошла в число трех самых востребованных станций МЦД-1. Московские центральные диаметры за время работы перевезли больше миллиарда пассажиров.

Только на МЦД-1 прокатилось больше 360 миллионов человек. Московские центральные диаметры - это железнодорожные линии, связывающие Москву с ближним Подмосковьем. Они образуют единую транспортную систему с метрополитеном и Московским центральным кольцом.

Лидирующие станции по числу пассажиров: «Одинцово», «Славянский бульвар» и «Савеловская».

Наибольший поток пассажиров на МЦД-2 выявили на станциях «Царицыно», «Подольск» и «Нахабино», на МЦД-3 - «Выхино», «Зеленоград-Крюково» и «Электрозаводская».

Самыми загруженными платформами на МЦД-4 стали «Железнодорожная», «Курская» и «Нижегородская».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Поезда МЦД МЦК
26 июля 2024, 19:15
Молодые профсоюзные активисты Подмосковья примут участие в фестивале «Таврида.Арт»
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Активисты первичной профсоюзной организации Зарайской больницы примут участие в работе всероссийского фестиваля «Таврида. Арт» в Крыму. Более 3,5 тысячи экспертов поделятся профессиональным опытом с молодежью и расскажут, как развить личностные и управленческие навыки.

По словам члена молодежного совета Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Павла Золина, чтобы попасть на проект «Таврида.Арт» ребята подготовили видеовизитку с рассказом о деятельности профсоюза и прошли отбор.

«Программа очень насыщенная, в планах посетить мастер-классы по организации и проведению мероприятий, бизнес-тренинги, концерты с участием звезд шоу-бизнеса и принять участие в съемках шоу „МузLoft“ от Станислава Ярушина», - рассказал Золин.

В Министерстве здравоохранения Московской области отметили, что образовательный проект охватит свыше 270 участников из 89 регионов России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Фестивали
26 июля 2024, 19:01
Почти 5 тысяч ипотечных сделок с новостройками провели в Подмосковье за месяц
Unsplash
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В мае в Московской области провели почти пять тысяч ипотечных сделок с новостройками. Таким образом, рост за месяц составил 21%, а за год — 23%. Минжилполитики региона напоминает, о чем важно знать при переезде в новую квартиру.

Прежде всего, необходимо зарегистрироваться в квартире, проверить отсутствие задолженностей по оплате ЖКУ, сменить замки, а также оформить налоговый вычет. Помимо этого, важно открыть лицевой счет, заключить договор с управляющей и энергосбытовой компанией, а также с поставщиками газа и воды.

В ведомстве рекомендуют уведомить о смене пользователя или переоформить на себя интернет, телевидение, домофон, охрану и парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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