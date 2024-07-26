Прокуратура Одинцова признала незаконной стройку на «Дунинском городище»

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Выполняя поручение прокуратуры Московской области, прокуратура Одинцова провела проверку информации о незаконной вырубке деревьев и застройке территории объекта «Дунинское городище». Следователи выяснили, что земельные участки в границе объекта были необоснованно включены в зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Одинцовская городская прокуратура вынесла постановление, которое рассмотрела и удовлетворила администрация округа. Необходимые изменения были внесены в правила землепользования и застройки округа для устранения нарушений законодательства и сохранения объекта культурного значения.

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