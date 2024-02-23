Прокуратура Московской области не выявила нарушений в ходе проверки дворца спорта в Видном
Представители Прокуратуры Московской области совместно с представителями МЧС и санэпидемстанции провели внезапную проверку во дворце спорта Видного. Сотрудники ведомств осмотрели помещения и ознакомились с планом эвакуации.
Специалисты провели тренировочную эвакуацию - посетители и работники дворца организованно и без паники покинули помещение.
По словам директора дворца спорта Александра Дмитрашко, помимо внезапных прокурорских проверок, сотрудники дворца регулярно проверяют здание в целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности.
Результатам проверки сотрудники ведомств остались довольны, а незначительные нарушения устранят в кратчайшие сроки.
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