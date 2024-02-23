23 февраля 2024, 17:03

Прокуратура Московской области не выявила нарушений в ходе проверки дворца спорта в Видном

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Представители Прокуратуры Московской области совместно с представителями МЧС и санэпидемстанции провели внезапную проверку во дворце спорта Видного. Сотрудники ведомств осмотрели помещения и ознакомились с планом эвакуации.

Специалисты провели тренировочную эвакуацию - посетители и работники дворца организованно и без паники покинули помещение.

По словам директора дворца спорта Александра Дмитрашко, помимо внезапных прокурорских проверок, сотрудники дворца регулярно проверяют здание в целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности.

Результатам проверки сотрудники ведомств остались довольны, а незначительные нарушения устранят в кратчайшие сроки.

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Видное
23 февраля 2024, 18:27
Жители 12 подмосковных округов собрали более 106 кубометров древесины на акции по утилизации елок
Министерство ЖКХ Московской области
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Ежегодная экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» завершилась в Подмосковье. Мероприятие проходило на всей территории региона с 15 января по 15 февраля 2024 года.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, жители 12-ти городских округов сдавали свои новогодние ели в специально оборудованные брендированные пункты сбора, которые организовали местные администрации.

Лидером по сбору новогодних деревьев стал Реутов. Там жители сдали в пункты приема более 219 елок. Всего за время акции собрали более 106 кубометров древесины.

Региональный оператор по обращению с ТКО компания ООО «Хартия» отправил часть собранных елок в ЗОО Базу «Мечта» для зимнего подкорма, а часть отправилась в Электрогорск для измельчения в щепу и дальнейшей переработки.

Экологическую акцию организовало Министерство ЖКХ Московской области совместно с ассоциацией председателей советов МКД, ассоциацией общественного контроля в сфере ТКО и региональными операторами по обращению с ТКО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Реутов Экология
23 февраля 2024, 18:00
Основной корпус психиатрической больницы в Яхроме капитально отремонтировали
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Капитальный ремонт основного корпуса отделения психиатрической больницы № 5 завершился в Яхроме Дмитровского городского округа. Работы проводились в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

По словам представителя фирмы-подрядчика «Строй-СТК» Артура Пилтакьяна, коммуникации в здании середины 60-х годов прошлого века были очень изношены, поэтому их поменяли полностью, а также обновили систему отопления.

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства, контролировали все этапы работ.

«Проблем по ходу капремонта не было, заказчик принимал наши работы поэтапно, не торопил. В проект по ходу реконструкции изменений никто не вносил, что только ускоряло нашу работу», - уточнил Пилтакьян.

Весной рабочие приступят к благоустройству больничной территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Больницы Ремонтные работы
23 февраля 2024, 17:48
Крышу многоквартирного дома на улице Космонавтов в Дмитрове отремонтируют к концу марта
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Ремонт крыши многоквартирного дома на улице Космонавтов, 2 в Дмитрове завершился на 80%. Работы начались в январе, окончательно отремонтировать кровлю планируется к концу марта.

Качество и сроки ремонта кровли контролируют специалисты регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Всего в Дмитровском городском округе в этом году отремонтируют 55 крыш в многоквартирных домах, а ознакомиться с адресной программой капремонта можно на интерактивной карте Фонда капремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров Ремонтные работы
23 февраля 2024, 16:50
Легенды российского хоккея сразятся со сборной Климовска в Подольске 26 февраля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Шестой матч звездной сборной «Легенды хоккея» с любительской командой жителей Подмосковья состоится 26 февраля в Подольске. Соперниками сборной Климовска станут известные хоккеисты — Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский и другие.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, тренировать легенд российского спорта вот уже третий сезон подряд будет олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Уже по доброй традиции прокомментирует игру для болельщиков спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Перед началом игры, в 18:00 для всех желающих профессиональные хоккеисты проведут мастер-класс, а в 19:00 начнется матч.

Мероприятие пройдет в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Дмитров Ремонтные работы

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