Прокуратура Лобни взяла на контроль установление обстоятельств взрыва в жилом доме

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Как рассказали в прокуратуре Московской области, мужчину доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», - сообщили в ведомстве.

По одной из версий, в квартире сдетонировала граната.

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