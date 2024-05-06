Проколовших колеса лесникам в Истре найдут по видеокамерам

В Комитете лесного хозяйства рассказали, что нарушителей обнаружили во время рейда. Им грозит немалый штраф за разведение огня на природе. Узнав об этом, отдыхающие решили выместить свою обиду за недожаренный шашлык на спецтранспорте, проколов все четыре колеса на патрульной машине.

Камеры хулиганов зафиксировали, а водитель служебного транспорта уже написал заявление в полицию.

Жителям Подмосковья напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и даже уголовная ответственность. Размер штрафа может дойти до двух миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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