Прокат электровелосипедов запустили в 25 городах и поселках Подмосковья

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сервис аренды работает в регионе второй год подряд. Жителям доступно более двух тысяч велосипедов и около шести тысяч парковочных зон.

«Электровелосипеды на территории Московской области представлены компанией Whoosh. Согласно их статистике, они востребованы у пользователей для более длительных поездок: время аренды на них на 26–31% дольше, чем на электросамокатах. Также прокатные электровелосипеды сбавляют скорость в зонах с интенсивным пешеходным движением, например, в парках, скверах, чтобы обеспечить безопасность пользователей и пешеходов», - отметили в ведомстве.

Сервис доступен только пользователям старше 18 лет. Электровелосипеды рассчитаны на передвижение на дистанцию от семи километров и выдерживают вес до 120 килограммов. Сиденье можно регулировать на любой рост.

Минтранс напомнил жителям о соблюдении правил безопасности. Важно использовать шлем и экипировку, спешиваться на переходах и отказаться от поездок во время дождя и сильного ветра. Сервисом запрещено пользоваться в состоянии алкогольного опьянения.

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