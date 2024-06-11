11 июня 2024, 17:44

Прокат электровелосипедов запустили в 25 городах и поселках Подмосковья

Минтранс Подмосковья
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Прокат электровелосипедов появился в 25 подмосковных городах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сервис аренды работает в регионе второй год подряд. Жителям доступно более двух тысяч велосипедов и около шести тысяч парковочных зон.

«Электровелосипеды на территории Московской области представлены компанией Whoosh. Согласно их статистике, они востребованы у пользователей для более длительных поездок: время аренды на них на 26–31% дольше, чем на электросамокатах. Также прокатные электровелосипеды сбавляют скорость в зонах с интенсивным пешеходным движением, например, в парках, скверах, чтобы обеспечить безопасность пользователей и пешеходов», - отметили в ведомстве.

Сервис доступен только пользователям старше 18 лет. Электровелосипеды рассчитаны на передвижение на дистанцию от семи километров и выдерживают вес до 120 килограммов. Сиденье можно регулировать на любой рост.

Минтранс напомнил жителям о соблюдении правил безопасности. Важно использовать шлем и экипировку, спешиваться на переходах и отказаться от поездок во время дождя и сильного ветра. Сервисом запрещено пользоваться в состоянии алкогольного опьянения.

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Дороги
11 июня 2024, 19:06
Ремонт шести подъездов в Мытищах завершится до конца июня
Пресс-служба Мытищи
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Всего в 2024 году отремонтируют 50 входных зон. Сейчас в процессе ремонта находятся 13 подъездов.

Жильцы принимают активное участие в выборе дизайнерского оформления, согласовывают необходимый перечень работ. Вместе с сотрудниками администрации они контролируют ремонт.

Сейчас в Мытищах ремонтируют 13 подъездов, шесть из которых будут готовы до конца июня. Всего в 2024 году планируют отремонтировать 50 входных групп, а благодаря программе «Мой подъезд» в прошлом году удалось благоустроить 56 подъездов.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи
11 июня 2024, 19:02
Сотрудники МЧС приняли участие в патриотической акции в Коломне
Главное управление МЧС России по Московской области
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Сотрудники МЧС приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк. Наши Герои» в Коломне. Это автопробег по маршруту город-герой Мурманск — город-герой Волгоград.

Участниками акции стали 20 автомобилей и 46 человек. Машины украсили фотографиями героев Великой Отечественной войны. После этого участники акции возложили цветы и развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Автопробег завершится 12 июня в Волгограде у мемориала «Родина-мать зовет!».

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Коломна
11 июня 2024, 19:02
Еще два школьника из Солнечногорска сдали ЕГЭ на максимальный балл
Администрация Солнечногорск г. о.
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100 баллов по русскому языку и математике на едином государственном экзамене набрали выпускники из Солнечногорска. Таких результатов удалось достичь ученице лицея № 7 Яне Хомутининой и ученику Тимоновской школы Михаилу Фролову.

Школьники, кстати, и до этого являлись гордостью учебных заведений. Они достигли определенных успехов еще и в спорте.

Яна Хомутинина имеет спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по спортивной аэробике. Также в этом году девушка стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по физкультуре и ОБЖ. Михаил Фролов - призер муниципальных этапов всероссийской олимпиады по математике и химии за 2023–2024 годы.

«100 баллов по ЕГЭ набрали еще два одиннадцатиклассника из Солнечногорска. Мы гордимся такими успехами ребят!» - поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

За отличные результаты полагается денежное вознаграждение. Солнечногорские выпускники и учителя, подготовившие их к ЕГЭ, получат выплаты из местного бюджета. Так, стобалльник получит 100 тысяч рублей, а наставник - 200 тысяч рублей за каждого ученика, набравшего максимальный балл на экзамене.

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ЕГЭ Солнечногорск Выплаты в России Минобразования Подмосковья
11 июня 2024, 19:01
Подмосковные атлеты выиграли 7 медалей на Мемориале братьев Знаменских
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали на международных соревнованиях по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». ​Турнир прошел на стадионе «Лужники» в Москве с 5 по 7 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Дмитрий Разумов победил на дистанции 400 метров с результатом 46,23 секунды, а среди женщин в беге на той же дистанции Вероника Архипова финишировала второй. Ее результат - 52,63 секунды.

Андрей Лукин выиграл золото на дистанции четыре по 100, а стометровку пробежал третьим - у него бронза.

В беге с барьерами на 400 метров серебряную медаль выиграл Владимир Лысенко, а среди женщин третье место заняла Мария Тарабанская.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды Женщины

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