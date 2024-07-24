24 июля 2024, 17:34

Прокат электровелосипедов открыли в «Горках Ленинских»

Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"
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Музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединился к пилотному проекту по прокату электровелосипедов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Прокат электровелосипедов становится все более востребованным не только в столице, но и в Подмосковье. Все потому, что они представляют собой прекрасное сочетание удобства и свободы передвижения», - отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Теперь гости смогут взять напрокат электробайк и покататься по территории заповедника. Чтобы начать поездку и оплатить аренду, понадобится мобильное приложение «Велобайк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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24 июля 2024, 17:39
Свыше 80 тысяч исследований на безопасность фруктов провели в Подмосковье с января
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы проверили более 81 тысяч исследований фруктов, ягод и бахчевых с начала года. С реализации сняли свыше 900 килограммов продукции.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты регулярно проверяют продукты на содержание нитратов и других веществ. С начала года они взяли более 33 тысяч проб фруктов, ягод и бахчевых культур и провели 81,8 тысячи исследований. В результате с реализации сняли около 950 килограммов продукции.

Для проверки безопасности овощей и фруктов в Подмосковье работают государственные лаборатории, в том числе передвижные. В ведомстве напомнили, что в местах незаконной торговли есть риск приобрести опасные для здоровья продукты, поэтому важно ходить за покупкамитолько в проверенные места.

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Сельское хозяйство Продукты
24 июля 2024, 17:29
Более 1,5 тысячи жителей Химок получили значки ГТО в этом году
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Свыше 1,5 тысячи значков «Готов к труду и обороне» получили жители Химок в этом году. Это один из самых высоких результатов в Подмосковье.

Сегодня в активе жителей Химок около 1,5 тысячи золотых, 100 серебряных и свыше 60 бронзовых значков. Спортсмены сдали нормативы по отжиманиям, бегу на дистанциях, подтягиваниям и другим активностям.

«Молодые люди сдают ГТО, чтобы проверить свои физические возможности и подготовиться к поступлению в вуз. Заветный золотой значок дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении. Старшему поколению полезно сдавать нормативы для поддержания здоровья и физической формы. С каждым годом в нашем округе растет число жителей, регулярно занимающихся спортом. Приятно видеть, что городские спортивные мероприятия пользуются большим спросом у жителей», - отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Всего за полгода значок «Готов к труду и обороне» вручили почти 9,5 тысячам жителей Подмосковья. Около 7,9 тысячи из них - золотые. Получить спортивный знак отличия может каждый. Для этого необходимо обратиться в центр тестирования, со списком их адресов можно ознакомиться на сайте Министерства.

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Спортсмены Химки
24 июля 2024, 17:22
Котельные в деревнях Обушково и Новинки отремонтируют к концу июля
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Сотрудники Истринской теплосети обновляют некоторые котельные в округе. Из них уже четыре начали ремонтировать. Две из них – в Обушково и Новинках начнут работать 31 июля.

В деревне Новинки чинят трубопровод и арматуру тепловых сетей, в котельной №3 в селе Новопетровское на улице Полевая устанавливают современный теплообменник, осматривают арматуру труб и обновляют покрытие для топки котлов.

В деревне Обушково очищают теплообменники и фильтры, меняют краны на трубопроводах и отоплении. В городе Дедовск в котельной №4 меняют задвижки, ремонтируют трубопровод и проверяют запорную арматуру.

Две эти котельные начнут работать 31 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ещё 10 миллиардов рублей выделят на реконструкцию котельных в Подмосковье.

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Истра Отопление Ремонтные работы
24 июля 2024, 17:22
Пловец из Мытищ Роман Акимов стал призером финала Кубка России по плаванию
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Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва из Мытищ Роман Акимов занял второе место в финале Кубка России по плаванию. Состязания прошли в Екатеринбурге и собрали 600 пловцов из 70 регионов России.

Всего от мытищинской спортивной школы олимпийского резерва на соревнования поехали 11 ребят.

Роман Акимов на дистанции 200 метров вольным стилем пришел вторым. Юноша показал время 1:46.70. Мытищинский спортсмен уступил победителю соревнований Мартину Малютину.

Готовили Романа тренеры высшей категории Татьяна Ковшикова и Сергей Любимцев. Напомним, что пловец уже был героем нашей рубрики «Мытищи - это МЫ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Молодежь

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