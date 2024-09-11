Производство защитных кейсов для оборудования запустят в Пушкино

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Разрешение на начало работ выдал Главгосстройнадзор.

В новом здании площадью 1,4 тысячи квадратных метров будут выпускать не менее 100 тысяч единиц продукции в год. Это будут водонепроницаемые ударопрочные кейсы для оборудования и оружия, складные столы-контейнеры и шкафы-контейнеры для оборудования. В ассортименте более 300 позиций.

В реализацию проекта инвестор вложит около 55 миллионов рублей.

Новые инвестиционные проекты разворачиваются и в других округах. Например, до конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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