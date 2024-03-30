Производство замороженных овощей и ягод во время Великого поста нарастили в Домодедове

Новинки, такие как «Черная смородина», «Ягодный морс», «Картофельные дольки в панировке», «Картофель фри» и «Шпинат», теперь представлены на полках магазинов. Овощные и ягодные смеси стали оптимальным выбором для лиц, соблюдающих правила православного поста.

На предприятии производят моноовощи, такие как брокколи, цветная капуста, фасоль, которые являются основой рецептов для постящихся. Среди популярных овощных смесей можно выделить «Мексиканская», «Итальянская», «Карибская», «Гавайская» и «Овощи-гриль».

Кроме того, присутствует линейка «Фермерские продукты», включающая сытные овощные смеси с добавлением свежезамороженных трав, таких как петрушка, укроп и базилик. Для спортсменов и здорового образа жизни существуют линейки «Фитнес» и «Детокс».

По словам представителей пресс-службы АПХ «Мираторг», большая часть технологического процесса выполняется роботами, при этом в штате работает всего 80 сотрудников. Это позволяет оптимизировать производственные процессы и обеспечить стерильность продукции, исключив риски, связанные с человеческим фактором.

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