Производство взрывобезопасных лифтов запустили в Подмосковье

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход работ по модернизации очистных сооружений в поселке ВНИИССОК. Проект направлен на развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и совершенствование системы обращения с отходами.

Администрации округа в конце 2024 года удалось успешно урегулировать земельные вопросы, что стало важным шагом для продолжения строительства. Подрядчик уже завершил монолитные работы, возвел каркас здания и закупил необходимое оборудование. Сейчас идут работы по гидроизоляции резервуаров, после чего начнется монтаж инженерных систем.

«Долгое время основной сложностью было переоформление земельных участков из федеральной в муниципальную собственность. В 2024 году наши специалисты смогли решить эту проблему, и права на землю были окончательно закреплены. Планируется, что обновленные очистные сооружения, мощность которых составит 8700 кубометров в сутки, будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2026 года. Это позволит значительно снизить нагрузку на действующие очистные, построенные еще в 2005 году», - отметил глава округа Андрей Иванов.

Кроме того, модернизация включает строительство новых блоков для грубой и биологической очистки, а также установку блока доочистки. На территории объекта также построят котельную и пожарные резервуары.

Переход на новые мощности будут осуществлять поэтапно. Новый объект позволит обеспечить качественное обслуживание жилой застройки, где проживают 26 тысяч человек, а также семи социальных объектов, включая школу «Багратион» в жилом комплексе «Гусарская баллада».