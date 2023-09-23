Производство в Воскресенске запустит еще один цех по сушке гипса за 70 миллионов рублей

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Компания работает на территории Воскресенска много лет и специализируется на производстве отделочных материалов. Свое знакомство с предприятием глава округа начал с линии по производству гипсокартонных листов. Здесь жидкие и сухие компоненты перемешиваются согласно рецептуре и подаются на линию.

«Здесь вибростол, который распределяет массу равномерно и два типа картона образуют ровный слой, которые мы можем увидеть на двух участках. Как раз линия схватывания идет», - рассказал управляющий директор предприятия Виталий Абзалимов.

За сутки линия способна выработать до 100 тысяч квадратных метров продукции.

«Мы с вами пошли - заливалось только раствором, и вот мы вышли - готовые продукт. 40 минут от раствора до готового листа», - заявил Малкин.

В прошлом году на предприятии закончили строительство нового цеха, где установили самую большую в мире гипсоварочную печь с мощностью 40 тонн в час.

«Во-первых, это увеличение производственных мощностей, до этого мы закупали гипсовязущее, которого нам не хватало. Сейчас данное оборудование позволяет полностью перекрыть потребности клиентов. И мы мало того, что стали покрывать те объемы, которые нам были необходимы, но и расширяем производственные площади», - заявил Абзалимов.

Увеличение объемов выпускаемой продукции позволяет создавать новые рабочие места. Так, Виктор Чернобай после обучения на Оренбургском заводе стал оператором печи гипсоварения. За процессом он наблюдает с экранов мониторов.

«Полностью показана визуализация от дробления, сама печь и сепарация. Соответственно контролируем параметры, регулируем, поддерживаем заданные температуры», - рассказал Чернобай.

После экскурсии по предприятию глава округа подвел итоги встречи.

«Впечатления самые положительные, прекрасное предприятие, работает около 350 работников, хорошая заработанная плата, хорошие условия труда, хорошее внедрение автоматизации», - подытожил Малкин.

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