Производство в Воскресенске запустит еще один цех по сушке гипса за 70 миллионов рублей

23 сентября 2023, 14:48
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В этом году компания «Волма» запустит дополнительную линию для сушки гипса. На это она потратит 70 миллионов рублей. Производство посетил глава округа Алексей Малкин.

Компания работает на территории Воскресенска много лет и специализируется на производстве отделочных материалов. Свое знакомство с предприятием глава округа начал с линии по производству гипсокартонных листов. Здесь жидкие и сухие компоненты перемешиваются согласно рецептуре и подаются на линию.

«Здесь вибростол, который распределяет массу равномерно и два типа картона образуют ровный слой, которые мы можем увидеть на двух участках. Как раз линия схватывания идет», - рассказал управляющий директор предприятия Виталий Абзалимов.

За сутки линия способна выработать до 100 тысяч квадратных метров продукции.

«Мы с вами пошли - заливалось только раствором, и вот мы вышли - готовые продукт. 40 минут от раствора до готового листа», - заявил Малкин.

В прошлом году на предприятии закончили строительство нового цеха, где установили самую большую в мире гипсоварочную печь с мощностью 40 тонн в час.

«Во-первых, это увеличение производственных мощностей, до этого мы закупали гипсовязущее, которого нам не хватало. Сейчас данное оборудование позволяет полностью перекрыть потребности клиентов. И мы мало того, что стали покрывать те объемы, которые нам были необходимы, но и расширяем производственные площади», - заявил Абзалимов.

Увеличение объемов выпускаемой продукции позволяет создавать новые рабочие места. Так, Виктор Чернобай после обучения на Оренбургском заводе стал оператором печи гипсоварения. За процессом он наблюдает с экранов мониторов.

«Полностью показана визуализация от дробления, сама печь и сепарация. Соответственно контролируем параметры, регулируем, поддерживаем заданные температуры», - рассказал Чернобай.

После экскурсии по предприятию глава округа подвел итоги встречи.

«Впечатления самые положительные, прекрасное предприятие, работает около 350 работников, хорошая заработанная плата, хорошие условия труда, хорошее внедрение автоматизации», - подытожил Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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Воскресенск
Мусорную площадку привели в порядок в Щелкове
23 октября 2023, 04:00
Катасонова Елена
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В микрорайоне Финский, 4а в Щелкове привели в порядок мусорную площадку. На беспорядок пожаловались местные жители.

Горы мусора убрали администрация округа вместе с региональным оператором ООО «Хартия».

«Нареканий по вывозу мусора нет. Два сломанных контейнера заменили. Бывает, после выходных мусора больше, но все своевременно вывозят», - рассказала жительница дома Тамара Трубина.

Контейнеры установили в соответствии с санитарными правилами и нормами. На площадке внедрили раздельный двухкомпонентный сбор мусора. Серые контейнеры нужны для органических отходов, синие - для сухих отходов.

За площадкой закрепили управляющую компанию ООО «Авангард Восток».

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Щелково Мусор
Комплекс «Город сладостей» открыли в Егорьевске
23 октября 2023, 02:00
Андросова Юлия
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В Егорьевске открыли комплекс «Город сладостей». В церемонии приняли участие депутат Госдумы Денис Майданов, первый замминистра инвестиций Евгений Подлипенский и глава округа Дмитрий Викулов.

«Игорь Викторович, от всей души поздравляю с открытием. Я рад, что наше Подмосковье развивается. И горжусь такими людьми как вы, которые гордо поднимают свой флаг и улучшают свое отечество», - сообщил Майданов.

Объект площадью 40 гектаров начали строить в 2021 году. Он будет включат в себя кондитерскую фабрику по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями, парк развлечений с аттракционами и студию мультипликации.

Первый корпус уже готов, для второго и третьего залиты основания и фундамент. Их достроят в 2028 году. Запуск первых линий стартует в этом году.

«Нашей компании порядка 12 лет. У нас была мечта создать конфеты для девочек „Машины сладости“ и для мальчиков „Мишины сладости“», - заявил гендиректор Игорь Рубцов.

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Егорьевск
Семь новых зон отдыха создали в парках Подмосковья в этом году
22 октября 2023, 22:29
Министерство благоустройства Московской области
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В этом году в Московской области появились семь новых зон отдыха в парках. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

В Глуховском парке в Богородском округе открыли детскую игровую зону площадью 360 квадратных метров.

«Данная зона оборудована игровыми элементами, спроектированными с учетом потребностей в умственном и физическом развитии детей. Вдобавок, для комфорта посетителей были установлены фигурные диваны, скамьи и павильон», - уточнили в ведомстве.

Также зоны для экстремальных видов спорта появились в парке Скитские пруды в Сергиевом Посаде, парке Победы в Талдоме и в деревне Гальчино в Домодедове. В парке имени Стрекалова в Мытищах обустроили площадку для детей, а в парке Пехорка-лес в Балашихе и парке «Дубки» в Наро-Фоминске - для спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.

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Благоустройство
Директор школы для детей с ОВЗ в Коломне стал лучшим руководителем Подмосковья
22 октября 2023, 20:43
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Учитель труда и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победил на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье. Его трудовой стаж составляет 10 лет. Для педагога работа с особенными детьми — это индивидуальный подход и радость каждой победе ученика.

«Успехи есть у каждого. Для кого-то успех - это победа в каком-то конкурсе, для кого-то успех - сказать первое слово, написать первое слово, научиться разговаривать, научиться вести себя, делать что-то правильно», - заявил Московцев.

Особенность методики педагога заключается в акценте на изучение профессий. Школьники постигают азы столярного, слесарного, швейного дела, учатся класть кирпич и фотографировать. Также в школе работают с дефектологом и логопедом.

Занятия стали более продуктивными с появлением нового оборудования. Его удалось приобрести благодаря проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В школе «Надежда» учатся более 200 детей. Выпускники учреждения являются успешными студентами колледжей Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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Коломна Школы

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