Производство упаковки нарастят в Видном

Сегодня на предприятии трудятся около 300 человек, а оборот компании в 2023 году составил 3,9 миллиарда рублей. Компания намерена повысить эффективность за счет нового оборудования. Так, предприятие уже запустило современную машину глубокой печати. Это позволило увеличить объемы производства на 25%.

«Благодаря проекту глубокой печати наши производственные мощности выросли на 25%. В типографском методе нанесения маркировки мы одни из крупнейших в стране», - подчеркнул генеральный директор АО «Эдас Пак» Леонид Воронов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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