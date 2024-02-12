12 февраля 2024, 11:52

Производство упаковки нарастят в Видном

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «Эдас Пак» расширит производство гибкой упаковки для пищевой промышленности. Инвестиции в проект составят 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сегодня на предприятии трудятся около 300 человек, а оборот компании в 2023 году составил 3,9 миллиарда рублей. Компания намерена повысить эффективность за счет нового оборудования. Так, предприятие уже запустило современную машину глубокой печати. Это позволило увеличить объемы производства на 25%.

«Благодаря проекту глубокой печати наши производственные мощности выросли на 25%. В типографском методе нанесения маркировки мы одни из крупнейших в стране», - подчеркнул генеральный директор АО «Эдас Пак» Леонид Воронов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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Инвестиции
12 февраля 2024, 11:52
Готовность комплекса сжижения природного газа в Кашире достигла 99%
Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
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Пусконаладочные работы завершаются в новом комплексе сжижения природного газа в ОЭЗ «Кашира». Как идет подготовка к запуску предприятия, проверил Главгосстройнадзор Московской области.

Строить комплекс на три тысячи квадратных метров начали в январе прошлого года. Сегодня инспекторы отмечают 99% готовности объекта. Специалисты завершают пусконаладочные работы оборудования и инженерных систем.

Комплекс построила компания «Новатэк-СПГ топливо Кашира». Сжижать газ здесь будут круглосуточно. Мощность производства - 1,7 тысячи тонн в час.

Сжиженный природный газ используется в качестве топлива для двигателей. Реализовывать продукт будут через сеть криогенных заправочных станций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Газ Строительство Кашира
12 февраля 2024, 11:35
Ребенка с ножевым ранением грудной клетки спасли в филиале № 2 Балашихинской больницы
Unsplash
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Девятилетний мальчик поступил в филиал № 2 Балашихинской больницы с колотой раной грудной клетки и затрудненным дыханием. К тому моменту пациент потерял почти пол-литра крови. Врачи час боролись за жизнь ребенка на операционном столе.

«Лезвие ножа проникло сквозь грудную стенку. Для того, чтобы сердце вновь начало свободно сокращаться, мы удалили образовавшуюся кровь и ее сгустки из области правого предсердия. Снизившийся до критической отметки уровень гемоглобина компенсировали переливанием донорской крови. Затем послойно ушили раны», - рассказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.

Операция длилась около часа. Благодаря слаженной работе врачей вмешательство прошло успешно. На следующий день мальчика на вертолете доставили в реанимацию МОНИКИ имени Владимирского для последующего лечения.

«Мы ежедневно отслеживали работу сердца, провели антибактериальную и инфузионную терапию, контролировали показатели крови. Возникла сложность из-за накопления жидкости в полости перикарда, но проблему удалось разрешить без операци», - рассказала заведующая отделением детской хирургии МОНИКИ Евгения Полуконова.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. В области ремонтируют старые и строят новые поликлиники, реализуют программы поддержки врачей и закупают новую технику.

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Дети Больницы Врачи Балашиха
12 февраля 2024, 11:30
Свыше миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю с 5 по 11 февраля парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Это на 324 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, парки стали одной из самых главных точек притяжения в регионе на минувшей неделе.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни», - сказал он.

В ведомстве добавили, что в среднем парки в будние дни посещали 170 тысяч человек. В воскресенье там отдохнули 205 тысяч, а всего за выходные - 400 тысяч.

Самым посещаемым стал Центральный парк Пушкино. Там побывали 45 тысяч гостей. Еще 37 тысяч посетили «Пехорку» в Балашихе, 31 тысяча - парк имени Толстого в Химках, 30 тысяч - «Фабричный» в Истре и 24 тысячи - парк Мира в Мытищах.

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Благоустройство Парки
12 февраля 2024, 11:04
Движение на ж/д переезде вблизи Куровского временно ограничат 15 февраля
ЦППК
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Движение автомобилей на переезде вблизи Куровского ограничат 15 февраля с 07:00 до 16:00. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ в зоне переезда.

В региональном Минтрансе уточнили, что совершить объезд можно будет по Шатурскому шоссе. Всего в феврале–марте на перегоне Куровская - Авсюнино планируют обновить 11,7 километра рельсошпальной решетки. Работы начнут проводить 12 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году. Все они оснащены системами климат-контроля, электронными табло и USB-розетками.

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Дороги Ремонтные работы

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