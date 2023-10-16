Производство тротуарной плитки расширят в Наро-Фоминске

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Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, на территории индустриального парка построят склад.

«В рамках развития производственного предприятия по выпуску тротуарной плитки индивидуальный предприниматель построит складской объект в индустриальном парке „Котово“. Объем инвестиций в проект оценивается в 150 миллионов рублей, за счет его реализации на площадке будет организовано более 20 рабочих мест», - сказала она.

На территории индустриального парка «Котово» работают 17 резидентов. Подобрать подходящий участок для размещения бизнеса инвесторы могут по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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