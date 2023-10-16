Производство тротуарной плитки расширят в Наро-Фоминске
Склад тротуарной плитки построят в индустриальном парке «Котово» в Наро-Фоминске. Там смогут получить работу свыше 20 человек. В проект инвестируют 150 миллионов рублей.
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, на территории индустриального парка построят склад.
«В рамках развития производственного предприятия по выпуску тротуарной плитки индивидуальный предприниматель построит складской объект в индустриальном парке „Котово“. Объем инвестиций в проект оценивается в 150 миллионов рублей, за счет его реализации на площадке будет организовано более 20 рабочих мест», - сказала она.
На территории индустриального парка «Котово» работают 17 резидентов. Подобрать подходящий участок для размещения бизнеса инвесторы могут по ссылке.
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