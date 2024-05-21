Производство товаров выросло на 15% в Мытищах в первом квартале года
С января по март предприятия Мытищ увеличили объем отгрузки товаров собственного производства на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.
Обрабатывающие производства показали прирост на 18,4%, обеспечение электроэнергией, газом и паром - на 7,2%, а показатели профессиональной и научно-технической деятельности выросли в пять раз.
Положительную динамику показала розничная торговля Мытищ. За первый квартал ее оборот достиг 5,1 миллиарда рублей, увеличившись на 20,2%. Покупки онлайн составляют 9,9% розничного товарооборота.
Средняя заработная плата в Мытищах увеличилась на 18,4% и составила 97 тысяч рублей.
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