Производство товаров выросло на 15% в Мытищах в первом квартале года

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Обрабатывающие производства показали прирост на 18,4%, обеспечение электроэнергией, газом и паром - на 7,2%, а показатели профессиональной и научно-технической деятельности выросли в пять раз.

Положительную динамику показала розничная торговля Мытищ. За первый квартал ее оборот достиг 5,1 миллиарда рублей, увеличившись на 20,2%. Покупки онлайн составляют 9,9% розничного товарооборота.

Средняя заработная плата в Мытищах увеличилась на 18,4% и составила 97 тысяч рублей.

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