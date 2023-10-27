Производство тест-полосок для определения сахара в крови подготовили к запуску в Королеве

«На предприятии идет подготовка к запуску на полную мощность цеха по производству тест-полосок. В следующем году компания также планирует запустить производство глюкометров, датчиков биосенсоров глюкозы и инсулиновых помп», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестор вложит в проект более миллиарда рублей. На первом этапе на предприятии появится около 20 рабочих мест, в перспективе компания планирует увеличить штат до 500 человек.

Параллельно с запуском производственного цеха «Диаконт» откроет лабораторию по производству графитовой пасты и биосинтеза ферментов глюкозы.

«Наши конкуренты в 99% используют импортные материалы. Это связано с тем, что в России не производят тонкие листы ПВХ с необходимыми свойствами и пасты, без которой производство тест-полосок невозможно. Поэтому мы решили заняться полным импортозамещением», - говорит генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко.

«Диаконт» занимается производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом с 2003 года. У компании есть предприятие в Юго-Восточной Азии, где выпускают более 750 миллионов упаковок тест-полосок в год.

«Методику определения глюкозы, которая легла в основу создания тест-полосок и глюкометров, основатели компании разработали совместно с сотрудниками кафедры МГУ и Пущинским научным центром биологических исследований РАН в 2003 году. Сейчас у компании более 250 госконтрактов по всей России», - отметил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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