Производство технических тканей оптимизировали в Богородском округе

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Организация делает продукцию из полипропилена, например, технические ткани, нитки, стропы и мешки биг-бэг. Для оптимизации выбрали вязальный участок производства.

Эксперты Регионального центра компетенций Московской области и сотрудники предприятия проследили за процессом для выявления потерь. После этого подготовили план по повешению производительности участка.

«В ходе проекта команде удалось снизить время протекания процесса на 28,5%, сократить количество незавершённого производства на 34,3% и увеличить выработку на 10,8%», - уточнили в ведомстве.

Присоединиться к нацпроекту можно через портал Производительность.рф. Для этого следует заполнить заявку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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