Производство технических газов в баллонах запустят в Наро-Фоминске

«Общий объем инвестиций в проект, который будет реализован в течение пяти лет, составит более 300 миллионов рублей. Сейчас на предприятии создано около 20 рабочих мест, в ближайшее время штат будет увеличен до 40 человек», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

До конца ноября компания намерена приступить к производству тестовых партий. Уже в 2024 году компания сможет выйти на полную мощность. Таким образом, объем выпускаемой продукции увеличится с 15 тысяч баллонов технических газов в месяц до 30 тысяч.

Баллоны будут использовать для дальнейшего применения на различных промышленных и коммерческих объектах, строительных площадках, а также в домах частного сектора.

«Для производства мы используем сургутский газ, поскольку считаем, что именно в Сибири газ наиболее чистый - без примесей и появления конденсата», - отметил генеральный директор ООО «Сибирский газ» Вадим Тагунов.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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