Производство сжиженного природного газа запустят в Кашире

«На предприятии создадут около 20 рабочих мест для жителей округа. Кроме того, производство 14,2 тысячи тонн СПГ в год сократит потребление дизельного топлива на 16,2 тысячи тонн, что в свою очередь снизит выбросы твердых частиц на 95%», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что топливо будут использовать в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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