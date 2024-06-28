Производство сухих строительных смесей открыли в Воскресенске

На мероприятии присутствовали ключевые представители компании, которые провели экскурсию по новому производственному объекту и обсудили с руководством стратегические планы развития. Запуск завода является значимым шагом в реализации кластерной стратегии «ЦЕМЕНТУМ», направленной на создание полноценного промышленного кластера на базе уже действующего цементного завода.

Завод по производству сухих строительных смесей позволит увеличить объемы выпуска высококачественной продукции, которая будет использоваться не только для реализации региональных, но и федеральных строительных проектов. В течение 2024 года планируется значительное наращивание производства за счет увеличения выработки в карьере и стабильной работы оборудования, что обеспечит дополнительные рабочие места и способствует экономическому росту региона.

Отметим, что открытие завода стало важным моментом для экономического развития Воскресенска и подтверждает стремление компании к инновациям и устойчивому развитию.

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