Производство сухих каш для бойцов СВО наладили волонтеры в Лобне

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бойцы специальной военной операции уже оценили новинки от волонтеров. Так, сухую кашу можно приготовить в полевых условиях всего за 10 минут. Браслеты выживания плетут из прочного нейлонового шнура. Его можно быстро распустить, чтобы использовать пятиметровую веревку для крепления экипировки, маскировочных сетей, перетяжки ран и транспортировки раненых.

«Мы имеем обратную связь с бойцами и то, что им нужно, мы стараемся сделать и отправить. <…> Делаем, что можем своими руками и силами, частичку души вкладываем», - рассказал волонтер Сергей Конкин.

Окопные свечи - уже давно освоенная продукция. Волонтеры нарезают картон, сворачивают его и упаковывают в жестяные банки, потом пропитывают будущую свечу смесью воска и парафина. Они бывают трех видов: обогревательные, осветительные и свечи для разогрева пищи. В зону спецоперации их отправляют с надписью «Тепло из Лобни», как и небольшие печки, на которых можно приготовить еду и просушить одежду.

Городская администрация помогла волонтерам решить вопросы с помещением и оргтехникой, а спонсоры привозят необходимые материалы.

В «Свечном блиндажике» ждут всех желающих помочь бойцам. Работа в мастерской несложная, делать ее может каждый.