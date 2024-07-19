19 июля 2024, 12:36

Производство стройматериалов в Воскресенске расширят

Администрация г.о. Воскресенск
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Предприятие «Эй-Джи Строймаркет» в Воскресенске расширит производство. Это позволит увеличить количество рабочих мест.

Компания по производству строительных материалов в Воскресенске планирует расширяться. Предприятие посетил глава городского округа. Он провел встречу с генеральным директором завода Михаилом Вековищевым и побывал на производстве.

«Регулярно встречаюсь с руководителями различных предприятий, работающих в сфере импортозамещения. Предприятие „Эй-Джи Строймаркет“ сотрудничает с крупнейшими торговыми представителями в области строительства и имеет широкую географию сбыта готовой продукции, в том числе Крым, Казахстан, Армения. Отрадно в сегодняшнее непростое время видеть в нашем округе уверенно развивающееся предприятие, осознавать нераскрытый потенциал, в чем, несомненно, поможем», - прокомментировал глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Сегодня «Эй-Джи Строймаркет» - это современный завод с автоматизированными производственными линиями и аттестованными лабораториями. На нем трудятся более 200 человек. После расширения производства сотрудников станет больше.

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Строительство Заводы Воскресенск
19 июля 2024, 13:00
Линии освещения отремонтировали на 11 дорогах Подмосковья
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Специалисты «Мосавтодора» восстановили неисправные линии освещения на 11 региональных дорогах. Представители компании регулярно проводят обследование дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание объектам, отвечающим за безопасность дорожного движения.

Работы выполнены в Королеве, Серебряных Прудах, Дмитрове, Солнечногорске, Волоколамске, Мытищах, Серпухове, а также в Егорьевске и Ступине.

Неисправные или неправильно функционирующие линии наружного освещения могут стать причиной аварий и дорожно-транспортных происшествий.

Например, плохая видимость в ночное время или при плохой погоде может привести к выезду на встречную полосу или на пешеходную зону и создать опасность для граждан. Поэтому специалисты оперативно занимаются ремонтом освещения.

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Дороги Ремонтные работы
19 июля 2024, 12:58
Тендер на ремонт автодороги объявили в Подольске
Медиаархив Московской области
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Электронный конкурс на капитальный ремонт дороги «Дубровицы — б/о „Мечта“» объявили в городском округе Подольск. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о конкурсе на выполнение капитального ремонта дороги. Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и оплатят за счет средств бюджета Московской области.

В 2025 году планируется отремонтировать автомобильную дорогу «Дубровицы - б/о „Мечта“» протяженностью свыше пяти километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья. Комитет по конкурентной политике возглавила Светлана Журавлева. Долгое время она работала в ведомстве первым заместителем.

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Подольск Дороги
19 июля 2024, 12:49
Жители Подмосковья зашли на портал о детском здоровье более 280 тысяч раз
Unsplash
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Портал о детском здоровье заработал в Подмосковье в январе прошлого года. За это время его посетили более 280 тысяч человек.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, цифровой сервис дает возможность родителям быстро и удобно получить всю необходимую информацию о детском здравоохранении.

«Самый популярный раздел портала - „Поликлиника и ребенок“. Им воспользовались уже свыше 20 тысяч раз», - прокомментировала глава ведомства Надежда Куртяник.

На втором месте по посещаемости оказался раздел «Записаться к врачу», его посетили 6,5 тысячи раз. Еще 6,2 тысячи просмотров насчитали на вкладке «Здоровье детей».

Кроме того, пользователям доступны разделы «Первая помощь», «Медицинские услуги», «Социальная поддержка» и «Карьера в здравоохранении». На них можно найти полезную информацию на разные темы. Так, на портале можно узнать о том, что делать при укусе змеи, тепловом ударе, судорогах и в других экстренных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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Дети Больницы Врачи
19 июля 2024, 12:46
Telegram-бот помог подмосковным врачам заранее узнавать жалобы на здоровье пациентов
Медиасток.рф
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Чат-бот Денис собрал более 160 тысяч жалоб пациентов на самочувствие перед записью к врачу в Подмосковье. Искусственный интеллект анализирует их и предлагает посетить нужного специалиста.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, собранный чат-ботом анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту, и врач может увидеть симптомы сразу на приеме.

«Удобно, что весь анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту, и врач на приеме видит симптомы и не тратит лишнее время на заполнение истории болезни. С начала года чат-бот собрал уже более 160 тысяч жалоб пациентов на здоровье», - рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Сервис доступен при записи к хирургу, урологу, терапевту, стоматологу, гинекологу, педиатру и другим специалистам. Чат-бот узнает у пациента о жалобах: температура, головная боль, слабость и другие симптомы, а также задает уточняющие вопросы. Заполнение анкеты занимает 1,5 минуты.

Записаться к врачу онлайн можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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