26 февраля 2024, 17:57

Производство соусов запустят в Ступине в 2025 году

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Производство соусов появится на территории городского округа Ступино. Застройщиком выступает компания «ПК ПЕЧАГИН» из Чехова, а завершить строительство планируют в первом квартале 2025 года.

Строительство начнется на земельном участке, предоставленном по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль». Реализация данного инвестиционного проекта приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению объема производства соусов в регионе.

Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая масло для жарки, соусы для пиццы и фритюрные смеси. Продукцию «ПК ПЕЧАГИН» можно приобрести в различных торговых центрах. Кроме того, каждый желающий может заказать понравившиеся соусы через интернет-площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Бизнес Заводы Ступино
26 февраля 2024, 18:05
Более 15 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Более 15 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья на прошлой неделе. Для этой работы вывели свыше 500 человек.

В Министерстве благоустройства Подмосковья рассказали, как парки региона спасали от снегопада на прошлой неделе. В этой работе принимали участие 544 человека и 155 машин.

Снег сначала убирали на центральных аллеях в парках, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обработали противогололедными материалами.

На территории Московской области 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет два миллиона квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
26 февраля 2024, 18:03
Более 21 тысячи человек посетили лыжни Подмосковья за неделю
Пресс-служба Минблаго МО
Читайте нас в: Google Новости
Для любителей активного отдыха в Подмосковье обустраивают спортивные площадки и лыжные трассы. В Министерстве благоустройства региона заявили, что только за неделю на лыжнях Московской области покатались более 21,5 тысячи человек.

Многие трассы обустроили по губернаторской программе «Парки в лесу». Рядом с некоторыми из них работают пункты проката лыжного инвентаря и теплые раздевалки.

Для жителей и гостей региона обустроили трассы в парке «Авангард» в Электростали, в Ольгинском парке в Балашихе, в лесопарке Гальчино в Домодедове и в других округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Благоустройство
26 февраля 2024, 17:38
Свыше 11 тысяч дворников привлекли к обработке дорог Подмосковья ото льда 26 февраля
администрации г.о. Балашиха
Читайте нас в: Google Новости
В ближайшие дни в Подмосковье ожидается потепление. Из-за ночных заморозков на дорогах может образовываться гололедица. На борьбу с ней 26 февраля направили более 11 тысяч коммунальщиков.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, свыше 1,4 тысячи спецмашин вышли на обработку улиц от льда 26 февраля.

«Наши инспекторы строго следят за тем, чтобы все участки были обработаны противогололедными материалами. Однако, несмотря на все усилия, мы убедительно просим горожан быть внимательными и осторожными», - рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Инспекторы призвали жителей не парковать машины возле мусорных площадок и подъездов, чтобы не мешать работе спецтехники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
26 февраля 2024, 17:33
Участникам СВО рассказали о возможности пройти бесплатное обучение по работе в сфере образования
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Движение «Ветераны России» и Государственный университет просвещения организовали бесплатный образовательный курс для участников СВО «Интерактивные образовательные технологии в работе с детьми и молодежью». Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить анкету и отправить ее по почте: vpvr@veteransrussian.ru.

Цель инициативы - воспитание и поддержка молодого поколения, а также расширение деятельности в школах и среди подростковых детских коллективов. Это уникальная возможность приобрести квалификацию воспитателя или учителя, а также трудоустроиться в сфере начального, основного и среднего общего образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны

Новости по теме