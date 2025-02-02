02 февраля 2025, 16:45

Производство сливочного масла запустят в Ленинском округе

Пресс-служба Группы компаний «Рота-Агро»
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Группа компаний «Рота-Агро» запустит производство сливочного масла на новом заводе в Ленинском округе. Цех уже работает в тестовом режиме.

Новый продукт будут изготавливать из молока жирностью 3,9–4,2%. Кроме того, специалисты создали натуральное сливочное масло 82,5% жирности - один из самых востребованных товаров. На данный момент на предприятии выпустили 500 килограммов продукции, скоро она поступит в продажу. Отмечается, что сначала масло будут поставлять в рестораны и кафе упаковками по десять килограммов, позже появятся варианты по 180–200 граммов для розницы.

В Минсельхозе региона отметили, что завод построили на территории индустриального парка «Горки-1». Это один из крупнейших инвестпроектов Ленинского округа. На его реализацию направили 1,5 миллиарда рублей.

Сельское хозяйство Заводы Ленинский округ
02 февраля 2025, 17:10
Подтопление пешеходной дорожки на улице Комсомольской устранят в Дмитрове
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Про просьбе местных жителей в Дмитрове ликвидируют затопление пешеходной дорожки между 2-й Комсомольской и Инженерной улицами. Специалисты уже выполнили часть работ, сейчас проводят дополнительные мероприятия.

Работники Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» вместе с сотрудниками Единой дежурно-диспетчерской и аварийно-спасательной службы Дмитровского муниципального округа провели работы по устранению подтопления пешеходной дорожки, ведущей от дома № 15а по улице 2-й Комсомольской к Инженерной улице.

Специалисты откачали воду в колодец ливневой канализации, прочистили приемные колодцы и канализационные трубы, восстановив работу водоотвода. Помимо этого, рабочие очистили водоотводные лотки от мусора и ила, привели в порядок русла сточных вод, спилили вдоль них аварийные деревья и выполнили планировку грунта.

Сейчас специалисты продолжают трудиться на объекте. Они выполнят дополнительные работы для максимальной откачки воды и окончательного решения проблемы.

Благоустройство ЖКХ Дмитров
02 февраля 2025, 16:45
Ярмарка трудоустройства пройдет в Дмитрове 6 февраля
Медиасток.рф
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В конференц-зале Дмитровской торгово-промышленной палаты 6 февраля все желающие смогут узнать об актуальных предложениях на рынке труда. На ярмарке трудоустройства 13 предприятий представят соискателям свыше 550 вакансий.

По словам заместителя главы Дмитровского муниципального округа Сергея Матреничева, мероприятие особенно полезно для старшеклассников, выпускников и студентов вузов и ссузов.

«Участники смогут задать вопросы о вакансиях и получить полезные советы по трудоустройству», - пояснил он.

Среди работодателей, которые представят соискателям вакансии, Московское речное пароходство, Дмитровский мебельный комбинат, Дымовское колбасное производство, Дмитровский завод гибкой упаковки, Дмитровский молочный завод и другие.

Специалисты Кадрового центра Подмосковья проконсультируют всех желающих, расскажут о профориентации и бесплатном обучении, а также о возможности записаться на онлайн-тренинги. Помимо этого, участников мероприятия проинформируют о том, как получить единовременную выплату на открытие собственного дела и записаться на тренинг по мягким навыкам, который проведут профессиональные коучи.

Ярмарка трудоустройства пройдет 6 февраля с 12:00 до 16:00 на Профессиональной улице, дом № 1а.

Отметим, что мероприятие организовали при поддержке администрации Дмитровского муниципального округа и Дмитровской торгово-промышленной палаты.

Работа Дмитров
02 февраля 2025, 16:17
Посвященный освобождению Ленинграда спектакль показали в Щелкове
Телеканал 360
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К 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в Щелкове прошел музыкально-документальный спектакль «Ленинградская новелла». Над проектом работали свыше 60 специалистов театрально-концертного центра «Щелковский театр».

Зрителями спектакля были в основном школьники и студенты.

По словам режиссера спектакля «Ленинградская новелла» Ирины Полищук, самой главной задачей постановки было рассказать подрастающему поколению, какой ценой ценой удалось отстоять город Ленинград, через что прошли люди, какие испытания, о чем они мечтали, о чем они разговаривали между собой, чем они жили и за что боролись.

Жителям Щелкова показали кинохронику того времени, сопровождала спектакль живая музыка. Выступление артистов и музыкантов не оставило зрителей равнодушными.

«Мы как будто своими глазами увидели то, что происходило в блокадном Ленинграде, какую музыку слышали и самое главное, что чувствовали сами ленинградцы. Как будто это были не музыканты и актеры на сцене, а самые настоящие блокадники», - поделился житель Щелкова Кирилл.

Актеры в сопровождении музыкантов духового оркестра рассказали собравшимся реальные истории, которые собирали из воспоминаний ветеранов и личных писем. Артисты смогли передать глубину чувств, атмосферу и эмоции того времени.

«Было достаточно тяжело, потому что мы не жили в то время и все-таки мы не можем прочувствовать на себе все полностью, и надо было вжиться. Очень тяжело», - рассказала артистка театральной студии при театрально-концертном центре «Щелковский театр» Ксения Козяева.

Спектакль История Щелково Патриотизм
02 февраля 2025, 15:25
Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями поселка Селятино
Телеканал 360
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В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа состоялась первая в этом году встреча с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие организовали в фойе Дома культуры «Мечта». На встрече обсудили вопросы благоустройства населенного пункта и жилищно-коммунального хозяйства.

Жители на встрече с представителями администрации получили четкие разъяснения по своим вопросам. Администрация Наро-Фоминского округа будет проводить подобные выездные мероприятия и дальше.

Как рассказал начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев, жители интересовались возможностью благоустройства территории вблизи пруда, организации отвода ливневых вод от дома № 24.

«Также были вопросы по транспорту: маршруту из поселка Калининец в город Наро-Фоминск. Все вопросы рассмотрели, взяли на контроль», - добавил он.

Много обращений было от собравшихся и по работе жилищно-коммунальных служб, а также по поводу разгрузки улиц от движения фур и грузовиков. За последние полгода есть большие улучшения в этих вопросах.

«У нас появилось муниципальное учреждение, которое полностью подчиняется территориальному управлению, теперь мы можем более оперативно реагировать на обращения жителей: уборка, ремонт и другое», - поделился депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Алексей Черняев.

Он также добавил, что проблему с фурами окончательно решат в самое ближайшее время, специалисты уже проделали большую работу в этом направлении.

Наро-Фоминск Благоустройство ЖКХ

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