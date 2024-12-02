02 декабря 2024, 17:06

Производство сливочного масла нарастили в Подмосковье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» из Подмосковья представил новое кисло-сливочное масло, изготовленное из сливок с заквасочными культурами. По данным Минсельхоза Московской области, на рынки Москвы и Подмосковья поставляются три вида масла жирностью 82,5%: кисло-сливочное, сладко-сливочное и безлактозное.

Продукция создается методом сбивания пастеризованных сливок, произведенных из молока собственных ферм. В ведомстве отметили, что ежегодно холдинг производит более 15 тысяч тонн молока.

Компания из Дмитровского округа выпускает свыше 40 видов молочной продукции, включая традиционные и безлактозные продукты с коротким сроком хранения. Новое масло доступно в сети «Азбука вкуса».

Сельское хозяйство Продукты
02 декабря 2024, 17:35
«Одет не как Шаман, общаюсь как Ярослав». Певец SHAMAN объяснил свой псевдоним
Телеканал «360»
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Подмосковная молодежь встретилась с заслуженным артистом России SHAMAN в доме правительства. Встречу прошла в рамках проекта «Мы — будущее». Юным активистам музыкант рассказал о своем творческом пути и поделился историей своего псевдонима.

Музыкой Ярослав Дронов занимается с раннего детства - на сцене певец уже почти 30 лет. Однако большинство его аудитории появилось в 2022 года, когда он выпустил хит «Встанем». На встрече с молодежью он рассказал о том, как появился псевдоним SHAMAN. По словам музыканта, его вдохновили комментарии слушателей.

«Я всегда хотел взять псевдоним. Сделать так, чтобы разделить жизнь и творческую деятельность. Сейчас я одет не как Шаман, потому что я общаюсь с вами как Ярослав», - поделился он.

Для создания проекта нужно было придумать ему звучное название, которое отражало бы творческую натуру певца. По словам артиста, для этого он изучил комментарии под своими роликами - люди отмечали его «магический» и «гипнотический» голос. Объединив все это в общую картину, Ярослав выбрал подходящий псевдоним.

Встречу с SHAMAN посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он выступил с приветственным словом перед молодежью и пожелал подросткам всегда чувствовать рядом плечо близкого человека.

Волонтеры Молодежь Музыка Shaman
02 декабря 2024, 17:31
Подмосковье на 60% нарастило экспорт фермерских товаров в Саудовскую Аравию
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Подмосковье нарастило экспорт в Саудовскую Аравию на 60% за год. В страну отправляют колбасные изделия, мясо птицы и другие продукты.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, Саудовская Аравия входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров Подмосковья. Так, с начала года экспорт увеличился на 60% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В министерстве добавили, что рост экспорта говядины составил 65,5%, еще на 52% увеличились поставки колбас, на 18,3% - мяса птицы. Кроме того, в страну экспортируют зернобобовые, чай, кофе, корма для животных и многое другое.

Подмосковье активно развивает партнерство с зарубежными компаниями. Так, в ноябре в Саудовской Аравии прошла бизнес-миссия, в которой приняли участие сельскохозяйсвенные предприятия региона.

Экспорт Сельское хозяйство
02 декабря 2024, 17:26
Тендер на капремонт социального центра объявили в Химках
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» объявили в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе закупок , конкурс охватывает ремонт здания 1974 года постройки, расположенного по адресу: Московская область, город Химки, Юбилейный проспект, 10.

Работы проводятся в рамках программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются из регионального бюджета. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году.

Химки конкурсы
02 декабря 2024, 17:07
Хоккеисты «Динамо» обыграли «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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В очередной игре первенства Континентальной хоккейной лиги встретились московское «Динамо» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Матч прошел на «Арене Мытищи».

Московские хоккеисты в первом периоде получили преимущество, забросив до перерыва две шайбы. Во втором периоде Иэн Маккошен забил в ворота «Динамо» ответный гол, но москвичам удалось отыграться. После этого отличился Лукас Локхарт, что позволило динамовцам увеличить отрыв. Однако Ян Дрозг сократил отставание «Куньлунь Ред Стар» до минимума.

В третьем периоде ни одной из команд не удавалось поразить ворота соперника почти до самого финального свиста. На последней минуте основного времени счет удалось сравнять Ярославу Лихачеву, дебютировавшему в составе китайской команды. В итоге матч завершился со счетом 4:4.

В овертайме удача была на стороне «Динамо», которому удалось в результате быстрой атаки вырвать победу со счетом 5:4.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Хоккей

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