Производство систем вентиляции запустят в Балашихе с привлечением средств промышленной ипотеки

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«Строительство завода, где появятся в общей сложности 470 новых рабочих мест, уже стартовало. Общий объем инвестиций в проект по его запуску составляет почти 1,3 миллиарда рублей», - заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Предприятие построят по льготной программе «Земля за 1 рубль». Завод будет выпускать широкую линейку воздуховодов, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры, а также оборудование для вентиляционных систем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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