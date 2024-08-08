08 августа 2024, 16:14

Производство систем вентиляции и отопления расширят в Чехове

Администрация Чехов г.о.
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Новые цеха и помещения появятся в компании «СВОИ» в Чехове после завершения проекта по строительству второй очереди производственного корпуса. Это также позволит увеличить объемы выпуска продукции и создать около 150 новых рабочих мест.

Производственные цеха компании-поставщика систем вентиляции, отопления и кондиционирования посетил первый замглавы Чехова Артем Попов по поручению главы округа Михаила Собакина. Ему рассказали о работе предприятия и инновациях, которые там внедряют под руководством генерального директора Алексея Алексеева.

Сейчас на заводе строят вторую очередь производственного комплекса. После завершения работ общая площадь объекта составит более 15 тысяч квадратных метров. Здесь расположатся дополнительные цеха по сборке вентиляционного оборудования, современные склады, комфортная столовая и футбольный зал.

«Реализация проекта не только значительно увеличит объемы выпускаемой продукции и ускорит сроки ее изготовления, но также создаст около 150 новых рабочих мест в городском округе Чехов. Компания „СВОК“ демонстрирует уверенный взгляд в будущее и нацелена на дальнейшее развитие и укрепление своих позиций на рынке», - прокомментировал замглавы муниципалитета Артем Попов.

Отметим, что компанию создали в 2010 году. Сегодня она имеет репутацию надежного производителя качественной инженерной продукции.

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Чехов Рабочие места Заводы
08 августа 2024, 16:35
Футбольный клуб «Зоркий» сыграл с командой «Здоровая Страна» в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Матч для футболистов с особенностями здоровья прошел в Красногорске. На поле стадиона встретились спортсмены футбольного клуба «Зоркий» и команда «Здоровая Страна».

В команде гостей также сыграли советский и российский футболист, шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка России в составе московского «Спартака» Александр Филимонов и генеральный директор ФК «Зоркий» Егор Лелюхин.

Победителем стала команда «Здоровая Страна». Итоговый счет составил 5:4.

«Это первый матч на таком большом и красивом стадионе „Зоркий“. Мы надеемся, что эта традиция станет доброй и продолжится в будущем», - поделился генеральный директор ФК «Зоркий» Егор Лелюхин.

Традиционный матч организовали наркологическая клиника «Здоровая Страна» и футбольный клуб «Зоркий-Красногорск».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Спортсмены Футбол
08 августа 2024, 16:30
Около 2,5 тысячи тонн реагентов против гололеда закупят в Мытищах к зиме
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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На совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили подготовку к зиме. К середине сентября планируется закупить 2,5 тысячи тонн реагентов против гололеда и привести в порядок снегоуборочную технику.

Зимой округ для подсыпки дорог будет регулярно закупать песко-соляную смесь от 300 до 700 тонн. Также для очистки дорог и тротуаров подготовят более 140 спецмашин.

Напомним, это необходимо для содержания 1300 жилых домов зимой. Контроль за этим поручен 45 управляющим компаниям и 23 товариществам собственников жилья.

Они также подготовили 48 уборочных машин, ведется набор дворников. Их будет около тысячи. Сейчас укомплектованность составляет 92%.

На территории сельских населенных пунктов убирать снег будут территориальные управления Пироговский и Федоскино. Они привлекут для этого 15 единиц малой техники и 37 рабочих зеленого хозяйства. Для содержания внутриквартальных проездов и дворовых территорий в зимний период подготовлены еще около 20 уборочных машин разного назначения. Завершить подготовку к зиме планируется в середине сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи
08 августа 2024, 16:27
Программа модернизации контейнерных площадок стартовала в Подмосковье
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели рейды по контейнерным площадкам шести городских округов региона. На встрече с представителями муниципалитетов обсудили модернизацию 82 мест для сбора отходов Рузского кластера.

В ближайших планах расширить площадки и установить дополнительные контейнеры, включая бункеры для крупногабаритных отходов в Наро-Фоминском, Рузском, Одинцовском, Волоколамском, Можайском и городском округе Красногорск - всего в шести городских округах Рузского кластера.

Сотрудники Министерства планируют обследовать еще около 240 контейнерных площадок, разработать проекты модернизации 325 объектов и провести их реконструкцию.

Для каждого объекта разработают «Паспорт контейнерной площадки» с описанием характеристик и особенностей реконструируемых площадок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Мусор
08 августа 2024, 16:26
Лакокрасочный завод на земле за 1 рубль построят в Бронницах к 2027 году
Медиасток.рф
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Завод по производству лакокрасочный материалов построят в Бронницах по программе «Земля за один рубль». Инвестиции в проект — 50 миллионов рублей.

«Запуск производства запланирован на начало 2027 год. На заводе будет создано более 20 рабочих мест для жителей Бронниц», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция предприятия направлена на импортозамещение и будет отличаться конкурентоспособной ценой. Кроме того, предприятие сможет обеспечить высокую надежность поставок товара в отличие от зарубежных производители.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Рубль Заводы Бронницы

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