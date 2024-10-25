25 октября 2024, 11:56

Производство сельхозтехники запустят в Орехово-Зуеве к 2027 году

Минимущества
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Компания «РиКС» построит завод техники для агропромышленного комплекса по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль». Предприятие запустят в Орехово-Зуеве в 2027 году.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект вложат 130 миллионов рублей. На предприятии создадут 30 рабочих мест.

Компания будет выпускать транспортеры - подборщики картофеля и загрузчики навалом. Производство организуют на российском оборудовании с отечественными комплектующими.

Для реализации проекта «РиКС» получила участок площадью 5,3 гектара. Стоимость аренды по программе составит один рубль в год, а по итогам выполнения обязательств компания сможет приобрести землю за 7-15% от кадастровой стоимости.

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Заводы Орехово-Зуево Поддержка предпринимателей в Московской области
25 октября 2024, 11:57
Новорожденного спасли от заворота кишечника в больнице Подмосковья
Медиасток.рф
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Новорожденный мальчик поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с резким вздутием живота и постоянными срыгиваниями. Диагностика выявила у ребенка опасную аномалию, которая могла привести к завороту кишечника. Врачи решили оперировать.

На 11-й неделе внутриутробного развития кишечник ребенка начинает поворачиваться против часовой стрелки для того, чтобы все его отделы в дальнейшем были свободно проходимы для пищи. Если этот процесс по какой-то причине нарушился, то положение кишечника формируется неправильно. Сначала это может выражаться трудностями при вскармливании, а затем привести к серьезным последствиям.

«Такой порок развития очень опасен, потому что протекает скрытно - ребенок может нормально есть и даже прибавлять в весе. Без операции патология в любой момент может привести завороту кишки и ее некрозу, а это прямая угроза жизни», - рассказала детский хирург Татьяна Шишкина.

Врачи провели операцию ребенку через маленький разрез на животе. Полностью восстановили правильное положение и проходимость кишечника.

Мальчик прошел реабилитацию и сейчас уже выписан из больницы. Ребенок усваивает полный объем питания, прибавил в весе и соответствует своим возрастным нормам.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Дети Больницы Врачи Медицина
25 октября 2024, 11:56
Кабинет охраны зрения открыли в школе № 16 в Коломне
Телеканал «360»
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Новая медицинская зона появилась в одном из учебных заведений Коломны. Это проект является уникальным для Московской области.

«Пятая часть учеников школы, более 150 человек, нуждаются в лечении в этом кабинете. Это не только дети, проживающие на территории нашего микрорайона, но и те, кто приезжает из других районов города», - рассказала директор школы Елена Шумейко.

В кабинете также ведут прием логопед и дефектолог. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в школе проводится комплексно. По итогам конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2024» Коломна вошла в первую десятку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В открывшемся в школе № 16 кабинете охраны зрения есть уютная зона ожидания, развивающие панели и современное офтальмологическое оборудование. Помещение оснастили аппаратами для расслабления глазных мышц, комплексом для восстановления зрения, современным оборудованием для выявления и лечения косоглазия, близорукости. После занятий юные пациенты прямо в школе получают все необходимые процедуры.

Коломна Школы Медицина
25 октября 2024, 11:47
Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль искусств «Культура Победы»
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Комитет семей воинов Отечества проведет фестиваль искусства и творчества «Культура Победы». Жители Подмосковья могут принять участие в проекте и побороться за выход в финал, который состоится 8 декабря в Музее Победы.

В Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья уточнили, что заявки на участие можно подавать до 25 ноября.

«Цель фестиваля - показать культуру фронта и тыла. Такой, как она есть. Поделиться своим творчеством - значит внести весомый вклад в сохранение наших традиционных ценностей и показать бойцам СВО, что каждый из нас их ценит и ждет», - отметила руководитель КСВО Юлия Белехова.

К участию приглашают авторов и исполнителей, которые способны достучаться до тех, кто не до конца понимает значимость СВО. Средства выражения могут быть разными - музыка, литература, кино.

«Непростые времена для Отечества сегодня - мощный толчок для народного единения, подъема патриотических чувств, стремления каждого внести посильную лепту в общее дело во благо будущего России. Участие в Фестивале - это служение Отечеству» - отметила руководитель КСВО Московской области Марина Мигунова.

В октябре волонтеры снова собрали гуманитарную помощь российским военным в рамках акции «Доброе дело», появившейся при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В зону СВО отправили пять автомобилей, а также мебель для обустройства пунктов временной дислокации.

Кино Песни Фестивали конкурсы
25 октября 2024, 11:10
Финал турнира по мини-футболу среди мусульманских общин пройдет в Щелкове
Медиасток.рф
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Финал восьмого турнира по мини-футболу среди мусульманских общин пройдет в Подмосковье 27 октября. Соревнования проведут в Щелкове, в них будут участвовать команды из Электростали, Подольска, Коломны, Истры, Егорьевска и Дубны.

В финал вышли коллективы, которые ранее успешно прошли отборочные этапы 13 и 20 октября в Ногинске.

В церемонии награждения победителей примут участие председатель Духовного управления мусульман Подмосковья муфтий Рушан Аббясов, председатель Общественной палаты Щелкова Рушан Махмутов и представитель регионального Минспорта.

Соревнования пройдут на базе УСК «Подмосковье» и начнутся в 10:00.

Спортсмены

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