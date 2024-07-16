Производство реагентов модернизируют в Воскресенске с созданием новых рабочих мест

Исполнительный директор Иннокентий Сохнев поделился, что предприятие обладает производственно опасным объектом с крупным складом химических реагентов, собственной железнодорожной веткой и автомобильной базой.

«Мы получаем вагоны с жидкой химией, складируем ее и затем осуществляем поставки компаниям, которые либо не имеют железнодорожных путей, либо не нуждаются в больших объемах химии», - отметил он.

В рамках развития предприятия руководство планирует создать новые направления деятельности, что позволит создать около 30 новых рабочих мест в округе. Кроме того, в компании уделяется большое внимание комфорту и развитию сотрудников: на территории предприятия обустроены спортивная и волейбольная площадки, а также проводятся различные обучающие программы за счет компании.

Отметим, что расширение производства способствует не только укреплению экономики Воскресенска, но и повышению качества жизни его жителей.

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