Производство рапсового масла наладят в Шатуре

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«Строительные работы находятся в активной фазе, а часть необходимого оборудования уже закуплена. В качестве основного сырья для производства масел будет использоваться рапс, выращенный на полях городского округа Шатура», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Московской области Владислав Мурашов.

В рамках проекта предполагается реконструкция производственного здания, складских и хозяйственно-бытовых помещений, а также приобретение и монтаж современного оборудования. Планируемый объем инвестиций составит около 200 миллионов рублей.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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