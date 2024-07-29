Производство пуль для пневматического оружия запустят в Сергиевом Посаде

Заместитель председателя правительства Московской области и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что для реализации импортозамещающего проекта был выделен земельный участок в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».

Инвестиции в создание и оснащение завода составят около 50 миллионов рублей. На новом производстве могут появиться примерно 20 рабочих мест. Проектные мощности завода позволяют производить не менее 30 миллионов пуль в год.

На заводе будут использовать современные технологии, позволяющие изготовлять до 10 тысяч пуль в час различных калибров - от 4,5 до 6,0 миллиметров. Благодаря специальным прессформам завод сможет выпускать пули разных моделей. Готовая продукция будет упаковываться в металлические банки и гофрированную упаковку для удобной транспортировки. Планы компании включают выпуск первой продукции в январе 2027 года.

Компания намерена завершить строительство и провести пусконаладочные работы к концу 2026 года, а ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован на II квартал 2027 года.

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