Производство пряников из огурцов запустили в Луховицах

От задумки, до первой партии, - ушло шесть месяцев. Как признался Алексей, пробовали разную рецептуру, привлекали технологов. Особенно долго возились с набором пряных специй.

Кроме того, рецепт запатентовали, закрепили за пряником авторские права. Так что скопировать новинку не получится ни у кого. Хотя ингредиенты простые: яйца, мед, специи, сода мука.

Еще одно отличие пряника - рисунок. Он создается через печатную форму и за ней пришлось поохотиться.

«Вот эту первую форму по эскизу по-нашему, вручную вырезали мастера на дальнем Урале - „Уральские бобры“. Это один единый кусок 100-летней высушенной липы», - рассказал Алексей Безуглов.

Эту форму будут использовать редко - слишком ценная. На ее основе сделали промышленную - из искусственного мрамора. Она способна выдержать создание 50 пряников в смену.

Найти новинку можно в интернете или магазинах на юго-востоке Московской области.

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Создатель огуречных пряников Алексей Безуглов рассказал, что идея пришла ему во время поездки к друзьям в Тамбов.

«Пряник для России классический десерт, скажем так. А история проста. Мы поехали к друзьям в Тамбов и как раз мимо Тулы. А друзья уже ели и наш зефир, и наш мармелад, купили друзьям в подарок пряник, ехали и думали, а почему нам не сделать пряник?» - поделился автор идеи.