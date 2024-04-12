Производство противокоррозионной защиты нарастили в Щелкове

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на предприятии обсудили результаты оптимизации производства изолирующих монолитных муфт. Внедрение практик бережливого производства позволило компании снизить время протекания процесса выпуска на 10%, а также на 10% уменьшить запасы в потоке и на 10% увеличить выработку. В планах - увеличить производительность еще на 5%. Для этого специалисты регионального центра компетенций продолжат проводить консультации для сотрудников.

Компания занимается выпуском передовых систем и оборудования для противокоррозионной защиты и мониторинга состояния стальных трубопроводов.

Подать заявку на участие в нацпроекте предприятия могут по ссылке.

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