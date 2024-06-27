Производство промышленных пекарских печей открыли в Воскресенке

Печи предназначены для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания. Изготовленные из нержавеющей стали, они оснащены электронной системой управления с сенсорным экраном и обладают автоматической функцией поддержания влажности и мойки печи с сушкой.

«Производство динамично развивается, сейчас здесь начали сборку пекарских печей. Помимо нового направления продукции предприятие также выпускает тележки для супермаркетов. Особенно хочется отметить, что на производстве создано более ста рабочих мест. Учитывая то, что здесь практически все роботизировано, это отличный показатель», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Развитие нового направления производства в подчеркивает важность программ импортозамещения для отечественной промышленности, способствуя росту конкурентоспособности российских предприятий и улучшению качества выпускаемой продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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