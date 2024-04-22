Производство продуктов для паназиатской кухни наладили в Лыткарине

Он поделился, что его компания занимается созданием вкуса, а именно производством соусов, способных кардинально изменить вкус блюд.

«Мы производим соусы, потому что соусы создают вкус. Существует много салатов разных, и вы можете добавить мексиканский, или тайский соус, или с Мальдив - и будет три разных салата», - рассказал Андрей Белянин.

Гендиректор также рассказал, что с 2014 года организаторы искали площадки, чтобы запустить производство. После того как территория была найдена, там провели ремонт и установили современное оборудование.

«Вообще Москва и Подмосковье - это, мне кажется, лучшие города даже не России, а мира. Когда мы выбирали, где быть, мы, конечно смотрели, чтобы рядом был большой город, жило много людей, поскольку нам нужны были кадры», - рассказал Андрей Белянин.

В Лыткарине находится индустриальный парк, где и было размещено производство. Кроме того, на территории Московской области действует ряд мер поддержки для предпринимателей, которыми и воспользовалась группа компаний «Тамаки».

«Программ действительно много. Если вы создали бизнес - вы в них разберетесь», - подчеркнул Андрей Белянин.

По его словам, компании пришлось взять заем на оборудование, поскольку не удалось приобрести его за границей.

«Мы перенаправили наши заказы на российские предприятия, поэтому у нас, конечно, есть задержка в работе предприятия. <…> Основное оборудование поставят к лету, и мы надеемся, что на полную мощность заработает производство к осени», - добавил Андрей Белянин.

Андрей Белянин также рассказал, что в ассортименте компании более 40 разных видов соусов. Совсем недавно появилась линейка Street Food, предназначенная для гамбургеров и других блюд. Кроме того, производство выпускает васаби и другие продукты.

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