Производство препаратов для лечения онкологических заболеваний запустят в Химках

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В новом комплексе установят специальное оборудование, которое способно производить различные радионуклиды. Благодаря этим аппаратам институт полностью откажется от покупки радиоактивных препаратов у сторонних поставщиков и обеспечит полный контроль над качеством и доступностью необходимых лекарственных средств.

Кроме того, в институте планируют создать международный центр компетенций, который займется продвижением эффективных методов борьбы с онкологическими заболеваниями.

Услугами нового центра смогут воспользоваться пациенты в рамках программы государственных гарантий. На лечение в институт пациенты смогут попасть по полису обязательного медицинского страхования по направлению врача-онколога.

Сейчас в Институте ядерной медицины уже работают отделения, специализирующиеся на радионуклидной и лучевой диагностике, радионуклидной терапии, а также на радиотерапии и брахитерапии.

Для пациентов там созданы комфортные условия пребывания и высокий уровень радиационной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 30 стоматологий и 50 детских поликлиник региона прошли проект перезагрузки.

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