04 января 2025, 13:41

Производство полимерных материалов для 3D-печати расширят в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Одна из ведущих российских компаний по производству полимерных материалов для аддитивных технологий (3D-печати) объявила о строительстве нового производственного цеха в городском округе Химки. Проект направлен на увеличение объемов выпуска продукции, а также на разработку инновационных материалов, востребованных в различных отраслях промышленности.

На новом производстве будут установлены современные линии, которые позволят существенно нарастить мощности предприятия. В частности, компания планирует выпускать полимерные материалы нового поколения, включая продукцию из частичного вторичного сырья, что соответствует трендам экологической устойчивости. Также предприятие займется созданием уникальных композиций, которые смогут удовлетворить потребности таких отраслей, как авиастроение, медицина, машиностроение и другие.

Строительство нового цеха не только укрепит позиции компании на российском рынке, но и откроет возможности для активного выхода на международную арену. Отечественные разработки и технологии смогут конкурировать с ведущими мировыми производителями в сфере аддитивных технологий.

Кроме того, запуск нового завода создаст сотни рабочих мест в Химках, что положительно скажется на социально-экономическом развитии региона. Проект также станет важным шагом в реализации государственной стратегии по поддержке высокотехнологичных производств и импортозамещения.

Химки Строительство
04 января 2025, 14:34
Чайный фестиваль пройдет в парке имени Талалихина в Подольске 5 января
Пресс-служба администрации Подольска
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В городском округе Подольск в парке культуры и отдыха имени Талалихина и Детском парке подготовили насыщенную программу для жителей и гостей округа в рамках зимних каникул. С 1 по 7 января здесь пройдут различные мероприятия, объединенные акцией «Территория чудес».

Одним из центральных событий станет «НеобыЧАЙный фестиваль», который состоится 5 января в парке имени Виктора Талалихина в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Для детей старше трех лет и их родителей организаторы подготовили интерактивное выступление воспитанников ДК имени Лепсе, фотозону «Подольское купечество» и игровую программу «За чаем не скучаем» от коллективов СДК «Романцево». Гостей угостят ароматным чаем со сладостями на самоварной станции, а также предложат поучаствовать в тематическом мастер-классе «Чай всему голова». Завершит фестиваль зажигательная танцевальная дискотека.

Ежедневно до 7 января в центральном парке Подольска работает новогодняя ярмарка. С 12:00 до 19:00 здесь можно приобрести уникальные подарки ручной работы, праздничные угощения и сувениры. Также в парках округа организованы занятия по скандинавской ходьбе, творческие мастер-классы, уроки вязания и другие активности.

Для создания праздничного настроения в парках оформлены зимние фотозоны и украшены елки. В парке имени Талалихина работает каток с прокатом коньков. 1 января на катке прошло ледовое гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое стало настоящим подарком для жителей. Со 2 января артисты учреждений культуры организуют интерактивные программы «Сказки водят хоровод», включающие подвижные игры, мастер-классы, вечеринки с Дедом Морозом и Снегурочкой, квесты, конкурсы, флешмобы и дискотеки на льду.

Праздники Подольск Парки
04 января 2025, 13:57
Депутат Госдумы Ирина Роднина вручила подарки многодетным семьям в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки депутат Государственной думы Ирина Роднина поздравила ребят из многодетных и малоимущих семей, а также детей из семей участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в теплой и праздничной атмосфере.

В рамках мероприятия депутат вручила детям подарки и игрушки, подняв настроение каждому участнику. Также она поздравила ребят с Новым годом, пожелав крепкого здоровья, отличного настроения и исполнения самых заветных желаний.

«В преддверии такого праздника очень важно оказывать поддержку семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Праздники должны приносить радость всем, независимо от обстоятельств. Мы постарались сделать этот день особенным для каждого ребенка», - отметила Ирина Роднина.

Подобные инициативы уже стали доброй традицией в Химках. Напомним, ранее в округе состоялась Всероссийская акция «Елка желаний», организованная партией «Единая Россия». Муниципальные депутаты и общественные деятели, такие как Татьяна Кавторева, Ольга Кириллова и Егор Ченюк, приняли участие в исполнении новогодних желаний детей, чтобы подарить им радость и веру в чудеса.

Дети Химки Депутаты
04 января 2025, 13:46
Капоэйристы из Химок завоевали золото на Кубке России
Медиасток.рф
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Участники студии капоэйры из многофункционального социального комплекса «Восход» достойно представили городской округ Химки на Кубке России, который прошел в Москве. По итогам индивидуальных выступлений спортсмены заняли первое место в командном зачете, завоевав одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

Химчанка Василиса Булгакова одержала победу среди девочек в возрастной категории 12–13 лет, став обладательницей золотой медали. Серебряные награды завоевали Виктория Боровко и Вячеслав Росс, выступавшие в своих возрастных категориях. Бронзовыми призерами стали Татьяна Стрельцова и Ксения Боровко, а также Илья Лобанов, который вошел в тройку лидеров среди спортсменов 16–17 лет.

Кроме того, руководитель студии капоэйры Алиса Тихонова была удостоена благодарности от Федерации капоэйры России за значительный вклад в развитие этого уникального вида единоборств в Московской области.

На сегодняшний день в Химках капоэйрой занимаются около 150 человек. Этот вид спорта сочетает элементы акробатики, танца и реального боя, способствуя развитию выносливости, координации и реакции. Успехи химкинских спортсменов на федеральном уровне подтверждают высокий уровень подготовки и популярность капоэйры в округе.

Спортсмены Химки
04 января 2025, 13:17
Шоу по мотофристайлу пройдет в Балашихе 6 января
Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе 6 января состоится грандиозное шоу от самой титулованной команды России по мотофристайлу. Уникальное представление пройдет на площади Ледового дворца «Арена Балашиха» в рамках традиционного проекта Московской области «Зима в Подмосковье».

Программа шоу включает три блока по фристайл-мотокроссу, а также захватывающее сальто на багги, которое исполняют всего четыре человека в мире. Зрители смогут увидеть редкую технику, специально подготовленную для зимнего мотофристайла.

Особенным гостем мероприятия станет чемпион мира по битбоксу Вахтанг, который выступит в перерывах между сетами, добавив драйва и музыкального настроения зрителям.

Шоу обещает зарядить гостей адреналином и подарить атмосферу настоящего праздника. Организаторы приглашают всех прийти с семьей и друзьями, чтобы провести этот день ярко и незабываемо.

Проект «Зима в Подмосковье» продолжает радовать жителей и гостей региона разнообразными зимними активностями. В Балашихе всю зиму будут проходить турниры на дворовых катках, легкоатлетические и лыжные забеги, хоккейные игры, веселые старты, мастер-классы и развлекательные программы. Всего в округе запланировано около 300 мероприятий, которые подарят участникам массу положительных эмоций.

Возрастное ограничение: 0. Начало мероприятия - в 14:00.

Мотоциклы Балашиха

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