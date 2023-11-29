Производство полимерной сетки запустят в Павловском Посаде в 2026 году

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 25 миллионов рублей. Производство планируют запустить в третьем квартале 2026 года. там появятся 30 рабочих мест.

«Для реализации этого проекта компании „Артгеваль“ был предоставлен участок по программе „Земля за рубль“. Арендная плата в течение трех лет будет составлять для компании всего рубль в год, а после успешного запуска предприятия, она сможет выкупить землю под уже работающим производством всего за 15% от ее кадастровой стоимости», - сказала она.

Компания «Артгевал» работает свыше четырех лет. На новом заводе будут выпускать оцинкованную сетку, профилированные листы, строительные гвозди и другие изделия из металла. По словам главы Минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой, всю продукцию предприятие изготавливает из отечественных материалов.

«Промышленный сектор в стране столкнулся с вызовами, но, благодаря господдержке, получил новые возможности для развития. Производственный комплекс, который „Артгеваль“ построит на участке площадью 0,8 гектара, позволит увеличить объемы и нарастить мощность производства импортозамещающей продукции», - сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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