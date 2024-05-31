Производство полиэтиленовой упаковки расширят в Серпухове

Как рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, Фонд развития промышленности Подмосковья одобрил компании заем в размере 92 миллионов рублей, что составляет 77,7% от общей стоимости проекта.

«Средства направят на техническое переоснащение и обновление производства. Компания планирует завершить модернизацию к концу 2024 года. В результате на предприятии дополнительно создадут более 10 рабочих мест. Ожидается, что модернизация поможет выпускать на 2,1 тысяч тонн изделий в год большее», - рассказала Зиновьева.

На сегодняшний день серпуховская компания «Артпласт» входит в число крупнейших в России производителей полиэтиленовой упаковки. Предприятие производит гибкую упаковку, гигиенические и пакеты с символикой заказчика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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