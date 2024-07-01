Производство пельменей и блинчиков запустят в Серебряных Прудах к 2027 году

В Главгосстройнадзоре Подмосковья рассказали, что производство планируется открыть к июлю 2027 год. На площади более 30 тысяч «квадратов» построят цех с административно-бытовой частью, возведут котельную, насосную станцию, пробурят две скважины и сделают локальные очистные сооружения.

Новый завод сможет выпускать 70 тонн пельменей, вареники, блинов, котлет, чебуреков, сырников, пончиков и других полуфабрикатов в сутки. На новом пищевом производстве появится около 790 новых рабочих мест.

До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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