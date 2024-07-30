Производство одежды и текстиля выросло в Подмосковье за полгода

По ее словам, на фоне общего роста в сегменте текстильных изделий, объем производства предприятий, специализирующихся на отделке тканей и текстильных изделий, в первом полугодии увеличился почти в 1,5 раза. При этом, производство одежды выросло почти на 22%, производство вязаных и трикотажных изделий - на 10%.

Напомним, ознакомиться с мерами поддержки бизнеса региона можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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