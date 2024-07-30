Производство оборудования для складов запустили в Солнечногорске

Общий объем инвестиций в проект, который начал действовать на базе индустриального парка «Есипово» год назад, составил 180 миллионов рублей. Для размещения производства компания выбрала полностью готовое помещение площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что сейчас предприятие уже вышло на полную мощность и создало 25 новых рабочих мест.

На производственной площадке в Солнечногорске выпускают неавтоматизированные, полуавтоматизированные и полностью автоматизированные системы для интралогистики. Основное направление работы связано с производством роликовых и ленточных конвейеров, которые играют ключевую роль в автоматизации складских процессов.

Ранее продукцию импортировали из Европы, однако на данный момент степень локализации составляет около 75%. К концу года компания планирует увеличить этот показатель до 90%.

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