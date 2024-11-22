Производство оборудования для сельского хозяйства открыли в Луховицах

На производстве выпускают короба и краны - все, что нужно для автоматического полива. В цехе работают три станка, которые в две смены отливают детали из пластика.

«Самые современные роботизированные станки просто поражают - хорошая возможность дальнейшего расширения. Самое главное, что сегодня мы первую очередь открываем. Запланирована уже более масштабная вторая очередь специализировано для сельскохозяйственного производства», - сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Строительство второго цеха запланировано на 2025 год. Там будут производить системы капельного орошения. Такой способ для сельхозпроизводителей является более экономичным и эффективным. После запуска линии завод перейдет на круглосуточный режим работы, а штат предприятия увеличится на 50 человек. Пока здесь трудятся 10 сотрудников.

«У нас в планах - развитие дальнейшее производства. Мы сейчас проектируем здание второго цеха, которое будет включать в себя оборудование для производства капельных линий, капельной трубки для сельскохозяйственного полива и увеличение мощности станков, которые позволят расширить производство», - уточнил учредитель предприятия Алексей Карташов.

Запуск второй очереди намечен на 2026 год.

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