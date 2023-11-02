Производство оборудования для маркировки товаров запустят в Солнечногорске

Минэкологии Подмосковья: всероссийский экологический диктант начнется 9 ноября

Всероссийский экологический диктант начнется 9 ноября. Проверить свои знания все желающие смогут до 26 ноября.

«Экодиктант - одна из масштабных просветительских инициатив в сфере экологии. В прошлом году он прошел в 89 субъектах Российской Федерации и 173 зарубежных странах, работало почти четыре тысячи онлайн-площадок, а количество участников превысило четыре миллиона», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Участники проекта могут зарегистрировать собственную онлайн-площадку в школе, вузе или предприятии. Помимо этого, организаторы проведут творческие конкурсы. Подробнее о них можно узнать на сайте экодиктант.рус.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

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