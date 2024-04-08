08 апреля 2024, 16:35

Производство новой линейки соусов запустили в Егорьевске

пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Компания «Дарсил» из Егорьевска объявила о запуске новых брендов соусов Costa Caliente и Bravente. Продукция уже доступна в магазинах по всей России.

«По данным статистики, в Московской области за 2023 год произведено 44,9 тысячи тонн приправ и смешанных пряностей. На долю региона приходится более 79% производства этой категории продукции от общего объема в ЦФО и более 46% - от общероссийского объема», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Новая линейка соусов Costa Caliente предлагает продукты с различной степенью остроты. Приправы и соусы Bravente оценят любители итальянской кухни.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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Сельское хозяйство Егорьевск Продукты
08 апреля 2024, 17:39
Родственников бойцов СВО из Подмосковья предупредили о новом способе мошенничества
Freepik
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Жителям Московской области рассказали о случаях нового вида мошенничества, когда злоумышленники звонят родственникам военнослужащих и рассказывают историю о том, что их близкий якобы попал в плен. При этом они требуют перевести им крупную сумму на «выкуп» для его освобождения.

Цель такого манипулятивного действия заключается в том, чтобы обмануть жертву и заставить ее в панике принять необдуманные решения. Этот вид мошенничества основан на эмоциональном стрессе и тревоге за близких, которые испытывают семьи военнослужащих.

Во время разговора на заднем фоне иногда можно услышать крики о помощи или звуки борьбы - скорее всего, это имитация, которую используют злоумышленники, чтобы усилить тревогу и заставить жертву реагировать быстро и без размышлений.

В другом сценарии мошенники, выступая под видом волонтеров, сообщают, что солдат погиб, и для «транспортировки тела» на родину требуется большая сумма денег. Суть еще одной схемы заключается том, что близкий человек якобы ранен и требуется срочно перевести деньги на оплату лечения. Чтобы убедить людей в необходимости отправить деньги, мошенники могут использовать шокирующие фотографии ран, найденные в интернете.

Важно помнить, что при подобных звонках следует быть осторожным и сохранять спокойствие. Если есть возможность, свяжитесь с военнослужащим самостоятельно. Не сообщайте личную информацию и финансовые данные по телефону, особенно если звонок пришел с незнакомого номера.

Если вы стали жертвой мошенников и передали им свои финансовые данные, срочно свяжитесь со своим банком и объясните произошедшее, а затем обратитесь в полицию с заявлением.

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Мошенничество
08 апреля 2024, 17:15
День человека с синдромом Дауна отметили в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Мероприятие, приуроченное к Дню человека с синдромом Дауна и Всемирному дню распространения информации об аутизме, состоялось в Лобне. Встречу организовали в Доме культуры «Чайка».

Для юных гостей провели различные мастер-классы, где они могли проявить свои творческие способности. Детям нарисовали аквагрим, а также познакомили с ростовыми куклами.

Главным событием дня стал концерт, на котором выступили творческие коллективы города. Сценические номера не оставили равнодушными ни одного зрителя.

В завершение мероприятия каждый ребенок получил подарок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе состоится День добрых дел. Он пройдет в Подмосковье 27 апреля. Участниками акции станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

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Дети Лобня Концерты
08 апреля 2024, 16:38
Свыше 15 тысяч человек посетили праздник в честь Международного дня птиц в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Праздник «Пернатые в парках» прошел более чем в 80 парках Подмосковья. Его приурочики к Международному дню птиц. Мероприятие посетили свыше 15 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости парков поучаствоваи в экопрогулках с профессиональными орнитологами. Они рассказали об особенностях поведения птиц. Кроме того, в рамках праздник прошел конкурс скворечников и состоялась акция кормления пернатых. Для посетителей организовали фотовыставки, мастер-классы и многое другое.

\"На мероприятии состоялись мастер-классы по декорированию скворечников и созданию съедобных кормушек. Помимо этого, гости смогли освоить новые навыки, благодаря занятию по росписи фигурок птиц из гипса\", - рассказали в ведомстве.

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Птицы Парки
08 апреля 2024, 16:29
Вице-губернатор Подмосковья Хромушин проверил работу котельной в Подольске
Андрюхина Мария
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Вице-губернатор Московской области и министр энергетики Евгений Хромушин посетил котельную в Климовске, где встретился с местными жителями. Он проинформировал о планах на летний период по улучшению системы бесперебойного теплоснабжения в Подольске, придав особое значение микрорайону.

Хромушин подчеркнул, что на сегодняшний день все решения о переводе котельной в ведение администрации городского округа приняты.

«Мы считаем, что все мероприятия, которые проведем в межотопительный сезон, позволят нам спокойно встретить зиму», - добавил Хромушин.

После инцидента на котельной в январе 2024 года был проведен комплекс работ, включая обслуживание котлов и насосного оборудования, а также проверка запорной арматуры. Благодаря этим мерам сейчас обеспечивается поставка тепла в многоквартирные дома, социальные учреждения и промышленные зоны.

Одна из жительниц микрорайона Климовск Клара Шишова выразила благодарность руководству области, администрации округа и сотрудникам теплоснабжающего предприятия за их внимание и заботу, проявленные как в январе, так и в настоящее время.

По завершении текущего отопительного сезона, в конце апреля, начнутся крупные работы в рамках государственной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Подольск ЖКХ

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